PGA／保護自己與家人健康 潘政琮球員錦標賽退賽

擔憂新冠肺炎疫情持續在全美蔓延，台灣高球好手潘政琮今天凌晨在臉書上發出聲明，表示為了保護自己與家人的健康必須提早作出行動，決定退出本周的PGA球員錦標賽。

球員錦標賽美國時間12日起在佛羅里達州如期開打，雖然美國也籠罩在疫情影響下，NBA也因為有球員感染新冠肺炎而宣布無限期停賽，不過在球員錦標賽首輪賽事，大會照常開放觀眾入場。

台灣好手潘政琮透過臉書粉絲團發出聲明，決定退出本周的球員錦標賽，他表示，球員們的生活如同馬戲團，球員家人與工作人員每周搭機飛行，每周超過五、六百人一同在球員餐廳以自助餐的形式吃飯，就如同在郵輪上生活，且住宿在幾個相同的旅館。

因此潘政琮在觀察疫情一段時間後，他做出退賽決定，且向外界報平安，「緊密觀察疫情一段時間後，在新冠病毒於美國蔓延的此時，我必需提早做出行動保護自己與我的家人，這是我的選擇，目前我們都很安全與健康。」

而大會也緊急宣布自次輪起三天賽事，將採取閉門方式進行，不對外開放球迷進場觀賽，且到4月2日起的德州公開賽都將採取閉門方式進行。