MLB／兒子為確診NBA球星 大都會職員隔離檢測

NBA爵士隊米契爾（Donovan Mitchell）確診新冠肺炎，觸動大都會神經，因為他的父親、老米契爾（Donovan Mitchell Sr.）目前就任職於大都會球團，且3月5日才剛到現場觀戰兒子的比賽。

老米契爾在大都會球團內擔任球員關係與社區投入部門（Player Relations & Community Engagement）執行長，在他的兒子確診後，球團已要求他暫時別到春訓基地，且接受新冠肺炎檢測。

大都會聲明稿指出，「昨天與爵士相關的新聞出來後，我們就立刻與老米契爾聯繫，建議他今天先不要向春訓基地報到，今天在得知他的兒子也確診後，我們已向醫療團隊匯報此事，而他們建議米契爾接受檢測，我們也會安排，我們會密切追蹤，醫療團隊也會隨時建議我們是否有需要其他追加採檢。」

爵士在3月5日於紐約對戰尼克，老米契爾曾赴現場觀戰，隔天再飛回佛州春訓基地上班。