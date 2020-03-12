NBA／第二位球員確診 爵士隊米契爾感染新冠肺炎

聯合報 / 記者毛琬婷／即時報導
爵士隊米契爾。 美聯社
爵士隊米契爾。 美聯社

爵士隊中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）感染新冠肺炎、成為NBA首位確診球員後，根據《ESPN》知名記者「沃神」沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，經過近12小時的等待後，晚間又傳出隊友米契爾（Donovan Mitchell）檢疫結果也成為陽性，成為第二位確診新冠肺炎的球員。

NBA原訂今天上午8時要進行的爵士與雷霆隊的比賽，在賽前突然召回兩隊球員，宣布以「不可預見」的情況延賽，之後就傳出戈貝爾確診新冠肺炎的消息，NBA也立刻宣布尚未進行的比賽即刻暫停比賽，何時復賽再另行通知。

爵士全隊也在戈貝爾確診後進行檢疫，經過近12小時的等待，沃納羅斯基報導米契爾的檢疫結果為陽性，成為聯盟第二位確診新冠肺炎的球員。

爵士 NBA 羅斯

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