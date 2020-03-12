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ABL／聯合三隊建議延緩賽事 夢想家盼疫情減緩再出發

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
寶島夢想家(白衣)聯合三隊建議ABL延緩賽事。 報系資料照
寶島夢想家(白衣)聯合三隊建議ABL延緩賽事。 報系資料照

NBA在今天緊急宣告停賽後，國際籃球總會（FIBA）也在下午宣布旗下國際賽事將暫停辦理的消息，而東南亞職業籃球聯賽（ABL）寶島夢想家隊也聯合菲律賓火焰、香港東方以及澳門黑熊等隊，向聯盟建議以疫情為考量延緩賽事舉行，希望在疫情減緩後再出發。

新冠肺炎疫情在全球持續延燒，不少體育賽事都已經受到影響宣布停賽或是閉門開打，包括NBA與中國大陸CBA都已經進入停賽階段，而我國SBL下半季目前則是以閉門開打的方式進行。

而有多支球隊身處疫區的東南亞職業聯賽，今天寶島夢想家也以球員健康安全為第一優先考量，在與菲律賓火焰、香港東方以及澳門黑熊商討後，已聯合向ABL請求全面延緩賽事。

夢想家球團指出，各球團與聯盟不斷探討解決方案，而先前聯盟提出希望各隊可前往第三地比賽，但搭飛機仍會使球員暴露於傳染風險之中，對球團也造成額外負擔，同時也損害球迷的觀賽權益，夢想家對此方案並不贊同。在無法達成共識，疫情又持續擴大情況下，夢想家才決定與另外三隊聯合向聯盟請求暫緩賽事。

夢想家董事長張承中認為，目前疫情持續下，球員及公眾健康為首要考慮，他說：「亞洲地區開始要求各地旅客入境後必需隔離、觀察，深信ABL也難以編排餘下賽事，今日NBA也停擺，全球疫情可能持續甚或惡化，為了球員及球迷健康著想，夢想家經與另三隊多次商討後，共同向ABL提出暫緩賽事請求，希望球迷諒解，夢想家待疫情緩和，將重新出發，繼續為廣大球迷帶來專業的比賽。」

NBA 寶島夢想家 SBL

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