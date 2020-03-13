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妻出現症狀接受新冠肺炎檢測 加拿大總理自我居家隔離

首爾病毒迫降：102人染疫的「韓國大樓」為何爆發？

NBA難躲世紀浩劫 展現同理心與懷抱希望！

聯合新聞網 / 特約記者李亦伸
在地球村的時代裏，疫情帶來的衝擊無人能擋，就連NBA也不能倖免，從昨天爵士vs.雷霆與鵜鶘vs.國王的比賽開始無限期停賽，對多數球迷來說這真是天大的厄夢。 美聯社
在地球村的時代裏，疫情帶來的衝擊無人能擋，就連NBA也不能倖免，從昨天爵士vs.雷霆與鵜鶘vs.國王的比賽開始無限期停賽，對多數球迷來說這真是天大的厄夢。 美聯社

NBA球員猶他爵士中鋒戈貝爾、後衛穆迪耶台北時間3月12日感染新冠病毒確診，NBA官方第一時間馬上宣布接下來所有賽事「無限期停賽」，等待聯盟下一波決定。

過去兩個月亞洲淪陷，一個月前歐洲重創，現在美洲也陷入危機，新冠病毒正在侵襲全球。這是世紀浩劫，人心恐懼、經濟受挫，日、韓兩國有人為了搶買口罩，人與人之間失去關愛，暴力相向。當我們看到亞裔人士被毆打，排外、岐視新聞層出不窮，人類世界出現最大危機。甚至還有無知的人隱瞞病情，導致更大感染危機，造成人心恐慌。

爵士中鋒戈貝爾(左)有非常強壯的身體，而且才剛表示大家對疫情是小題大作，結果不幸立刻中鏢，這說明了人類在大自然之下還是那麼的渺小與無助，即使有7億5000萬台幣年薪對病毒也沒有辦法。 美聯社
爵士中鋒戈貝爾(左)有非常強壯的身體，而且才剛表示大家對疫情是小題大作，結果不幸立刻中鏢，這說明了人類在大自然之下還是那麼的渺小與無助，即使有7億5000萬台幣年薪對病毒也沒有辦法。 美聯社

世界在破碎，人心在崩潰，每個人都要學會自我管理和健康武裝，一如籃球比賽最強大「團隊合作」，展現同理心，做好隔離、自主健康管理，戴口罩勤洗手減少群聚，用正確方式和傳遞正確訊息，做好自我防護，用更多關懷和同理心團結一致，打贏這場「世紀浩劫」。

儘管全球面臨巨大危機，但各國一線醫護人員正在冒著生命危險打仗，他們努力搶救病患、降低感染，給人們帶來更大希望和信心，他們是真英雄。兩個月前向中國大陸捐贈醫療物資和口罩、食物的亞洲國家，現在也面臨新冠病毒威脅。

NBA宣布無限期停賽，不只是保護球員、職員、相關工作人員，也是要保護球迷和每一個人生命安全。在生命、家庭、安全前提下，籃球、勝負、金錢等商業考量都不再是第一考量。

NBA宣布無限期停賽是必要的措失，雖然將承受巨大的商業損失，但能避免疫情快速蔓延，保障球員、球迷生命安全，是痛苦卻明智的決定。 美聯社
NBA宣布無限期停賽是必要的措失，雖然將承受巨大的商業損失，但能避免疫情快速蔓延，保障球員、球迷生命安全，是痛苦卻明智的決定。 美聯社

在這麼多壞消息和令人心痛新聞中，展現同理心，懷抱希望，每個人做好隔離+健康防護是我們都可以做出的貢獻。透過那些不奮生命，為拯救病患深入封城區的一線醫護人員，以及許許多多正在為感染者、醫療人員默默付出無名英雄，他們為人們帶來無限希望和關懷。

NBA正在想辦法努力解決問題，各國政府全面啟動防疫，搶救病患，全球還可能有更多病例出現，未知的擴散和危機還沒有解除，這時候更需要每個人團結，用正確防護、隔離、自主管理全面配合，只要每個人持續努力，展現正確觀念和同理心，避免恐慌，希望會帶領世人走出危機，恢復正常生活。

NBA今年球季很可能報銷，儘管NBA會考量「關門」比賽可行性，也就是除了雙方球員和必要工作人員，沒有觀眾進場，消化比賽，在參與人員安全健康前提下盡最大可能結束賽季。

如果疫情可以在一個月前後得到緩和，感染情況不再持續惡化，希望帶來重生，情況也許會有不同。保持希望帶來動力，拒絕仇恨更多憐憫，生活重於籃球，生命重於金錢，面對世紀浩劫，每個人都要團結起來，從自我管理做起。

全球現有無數人正在前線與疫情奮戰，這是地球公民共體時艱與齊心合作打敗病毒的關鍵時刻，減少抱怨，從做好自我管理開始。 美聯社
全球現有無數人正在前線與疫情奮戰，這是地球公民共體時艱與齊心合作打敗病毒的關鍵時刻，減少抱怨，從做好自我管理開始。 美聯社

3月12日上午08：00，我正好在Eleven Sports體育台轉播「爵士vs.雷霆」這場比賽，開場唱完國歌、介紹完雙方先發球員，比賽準備開始跳球，現場卻出現異象，爵士醫療人員知會聯盟，進入球場告知裁判，比賽暫停，裁判和雙方教練共同會商。

NBA第一時間宣布這場比賽延期(上午08：30)，兩隊球員全部退回休息室，球迷錯愕，當下原因不詳。半小時後NBA聯盟宣布爵士中鋒戈貝爾新冠病毒確診，接下來所有NBA賽事將「無限期停賽」，全世界球迷同感震驚。

懷抱希望，用正確防護心態和觀念自主健康管理，我們的生活會很快恢復正常。

NBA 新冠肺炎 疫情

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