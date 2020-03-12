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高球／新冠肺炎影響 名人賽票價大跌

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
美國高球名人賽票房受到影響，圖為去年伍茲奪冠。 資料照(路透)
美國高球名人賽票房受到影響，圖為去年伍茲奪冠。 資料照(路透)

過往一票難求的高球名人賽門票，今年因新冠肺炎疫情影響票價崩跌，價格甚至是過往幾年的一半不到，堪稱「疫情特價」。

根據售票網數字，名人賽首輪門票平均價錢在2016年落在3616美元，2017年是3211美元，2018年飆到4475美元，但今年在兩個售票網最低可看到1458美元和1080美元的價格，是過往的二分之一到四分之一。

今年名人賽比賽日期是4月9到12日，由於票價是浮動金額，目前票價可能再往下探。

名人賽門票是各大運動賽事屬一屬二高價，光是練習日的票價在售票網站動輒都可破百，不過今年受新冠肺炎影響票價崩跌，周一的練習日，票價已從650美元降為400美元，周二從735美元掉到480美元，周三則從1270美元下降到650美元，每天降幅都超過3成。

新冠肺炎已經影響全球體育賽事，NBA今天剛宣布全面停賽，日本具有指標性的甲子園首度取消，網壇大賽印地安泉名人賽也暫停舉行，足球義甲聯賽也全面暫停，國際柔道總會（IJF）本周也宣布取消4月底前的奧運積分賽。

甲子園 義甲 NBA

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