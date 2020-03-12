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NBA／戈貝爾摸麥克風事件 爵士發聲明稱染病風險低

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
爵士球團向當地媒體發出聲明，強調戈貝爾摸麥克風的行為並不符合醫學上的近距離接觸定義。 法新社
爵士球團向當地媒體發出聲明，強調戈貝爾摸麥克風的行為並不符合醫學上的近距離接觸定義。 法新社

猶他爵士隊中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）今天成為NBA首位確診新冠肺炎的球員，事發後他在日前記者會上觸摸所有麥克風的畫面也在網路上瘋傳，不過爵士球團在今天也向當地媒體發出聲明，強調戈貝爾這樣的行為並不符合醫學上的近距離接觸定義，當天出席記者會的媒體感染風險並不高。

爵士球團的聲明中指出，戈貝爾在美國時間三月九日參與了賽後記者會，讓不少媒體人員對於自己是否會因為與他接觸而染上新冠肺炎病毒。

不過聲明中也強調，依照醫學上的近距離接觸定義為距離確診病人六英呎（約182.7公分）內且相處時間超過15分鐘，而公共衛生部門也把與戈貝爾進行一對一訪談和與之握手、擊掌的行為視為近距離接觸。但這也代表，戈貝爾在記者會上觸摸麥克風的行為，在他們看來只有相當低的感染風險。

聲明中另外提到，只有與戈貝爾有過近距離接觸的人才有染上較高的機率染上新冠病毒，並建議與當地公共衛生部門聯繫，在家自主隔離14天。

爵士 Rudy Gobert NBA

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