聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／戈貝爾摸麥克風事件 爵士發聲明稱染病風險低
猶他爵士隊中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）今天成為NBA首位確診新冠肺炎的球員，事發後他在日前記者會上觸摸所有麥克風的畫面也在網路上瘋傳，不過爵士球團在今天也向當地媒體發出聲明，強調戈貝爾這樣的行為並不符合醫學上的近距離接觸定義，當天出席記者會的媒體感染風險並不高。
爵士球團的聲明中指出，戈貝爾在美國時間三月九日參與了賽後記者會，讓不少媒體人員對於自己是否會因為與他接觸而染上新冠肺炎病毒。
不過聲明中也強調，依照醫學上的近距離接觸定義為距離確診病人六英呎（約182.7公分）內且相處時間超過15分鐘，而公共衛生部門也把與戈貝爾進行一對一訪談和與之握手、擊掌的行為視為近距離接觸。但這也代表，戈貝爾在記者會上觸摸麥克風的行為，在他們看來只有相當低的感染風險。
聲明中另外提到，只有與戈貝爾有過近距離接觸的人才有染上較高的機率染上新冠病毒，並建議與當地公共衛生部門聯繫，在家自主隔離14天。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言