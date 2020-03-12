NBA／獨行俠老闆揪甘心 將協助停賽受影響員工生計

NBA官方在今天宣布因新冠肺炎疫情將全面停賽，不僅本賽季是否能夠如期完成已成為未知數，就連從事相關產業的人員都受到連帶影響，其中達拉斯獨行俠老闆庫班（Mark Cuban）也在球隊與丹佛金塊的賽事結束後表示，已經啟動相關方案支持球團與主場的計時工作人員，確保他們維持生計的收入不會因此受到影響。

NBA在今天宣布停賽後，獨行俠仍在主場與金塊進行完原定賽事，而老闆庫班在比賽中接收到停賽消息後，一度訝異的直言不敢相信，「這真的太瘋狂了，我不相信這是真的，我的意思是，這不在可能性範圍內，它聽起來像是一部電影，而不是現實。」

不過庫班也隨即接受了停賽的事實，強調將會服從聯盟決定並配合防疫，並準備與總教練卡萊爾（Rick Carlisle）討論接下來球隊的運作方向，「現在你必須要對於所有與你打交道和你所認識的人負責，為的不僅是你自己的人生安全，還包括其他人。這次停賽並不是休假，而是一次自我隔離，因此保持警惕是我們的責任。」

不僅思考到球員的安全問題，庫班也談到了停賽可能對於球場工作人員的影響，並表示將啟動相關措施來避免這些員工的生計陷入困境，「我聯繫了球場的工作人員和球團人員，想知道要支持他們在無法工作這段期間的損失要花多少錢。因為很多人是按照工時支薪，在球場的工作是他們唯一的收入來源，所以我們必須有所作為，雖然現在還沒有任何細節可以提供，但我們確實已經在準備。」