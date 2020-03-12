快訊

台股盤中創歷史第九大跌點 終場下跌471點收10,422

厭倦聽空話的絕望 日本311大地震的災民「復興倦怠」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／三度參與封館 卡特自嘲還好最後一次出手有進

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
受到NBA停賽影響，這一球可能成為卡特生涯的最後一顆進球。 美聯社
受到NBA停賽影響，這一球可能成為卡特生涯的最後一顆進球。 美聯社

因猶他爵士中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）新冠肺炎確診，NBA在今天宣布停賽，不過仍有四場賽事如期舉行，其中包括亞特蘭大與紐約尼克之戰，而將在本賽季結束後退休的老將卡特（Vince Carter）更可能被迫提前退休，並且成為首位三度參與聯盟「封館」事件的球員。

43歲的卡特在今天出戰尼克的比賽中替補上陣13分鐘拿下5分1籃板，其中包括在延長賽倒數階段受到雙方球員禮遇，在無人防守的情況下於弧頂投進一記三分球，而受到NBA停賽影響，這一球也可能成為卡特生涯的最後一顆進球，讓他賽後直言，用這樣的方式宣布生涯就此落幕，似乎有點荒誕，「不過如果真的在今天就結束，至少我會永遠記得這一刻，我還投進了生涯最後一次出手。」

在賽後記者會上，卡特也回顧了長達22年的職業球員生涯，他說：「我很努力的保持自己的狀態，來和這些年紀只有我一半的球員在場上競爭。當你聽到別人說，『他怎麼還在打球』、『他看起來還能打』的時候，這感覺就像是拿下一座總冠軍，當然也有人可能不這樣認為，但我很感激這一切的發生。」

卡特也將成為聯盟史上首位三度參與封館事件的球員，其中他在新秀賽季就遇上NBA史上首度的封館事件，該賽季勞資雙方進行了長達205天的冷戰，球季直到隔年二月才開打，而2011-12賽季的第二次封館，卡特則是在封館解禁前遭到太陽買斷合約，並在之後與獨行俠簽下三年合約。

不過相較於前兩次因為勞資間的衝突導致封館，這一次NBA首度因為疫情封館也可能讓卡特生涯就此落幕，讓他生涯的第一個與最後一個賽季都遭遇封館風波。

卡特 NBA 尼克

相關新聞

NBA／聯盟即刻停賽 初估例行賽門票損失151億元

新冠肺炎疫情持續在全美延燒，NBA今天驚傳爵士隊中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）確診陽性，聯盟隨即發出公告，今天已打...

NBA／狂碰媒體麥克風 戈貝爾確診自食其果遭酸

NBA受到新冠肺炎疫情衝擊，先是勇士隊宣布明天主場迎戰籃網隊將閉門比賽，而原訂今天上午8時進行的爵士與雷霆隊之戰卻在賽前臨時喊卡，爵士中鋒（Rudy Gobert）確診新冠肺炎，聯盟緊急宣布即刻暫停賽

NBA／三度參與封館 卡特自嘲還好最後一次出手有進

因猶他爵士中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）新冠肺炎確診，NBA在今天宣布停賽，不過仍有四場賽事如期舉行，其中包括亞特...

用被討厭的勇氣當盾牌 貝佛利硬挑詹皇一身是膽

本季第三度上演的洛城內戰，全員出擊的快艇輸給了湖人，也吞下了兩隊本季交手的首敗。然而，貝佛利在受訪時卻說：防守詹姆斯「一點也不難」。此話一出，貝佛利馬上成了眾矢之的，不僅廣大的湖人迷繼續討厭他，他的發

NBA／聞聯盟因疫情停賽 林書豪：我很害怕

本季轉戰CBA的「哈佛小子」林書豪，今天聽到NBA確定因為新冠肺炎即日起無限期停賽後，在推特上表示，其實自己也相當害怕，...

NBA／獨行俠老闆揪甘心 將協助停賽受影響員工生計

NBA官方在今天宣布因新冠肺炎疫情將全面停賽，不僅本賽季是否能夠如期完成已成為未知數，就連從事相關產業的人員都受到連帶影...

NBA／爵士全隊隔離檢疫 佛尼爾為戈貝爾報平安

今日（12號）驚傳爵士中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）新冠肺炎確診陽性，聯盟第一時間不但決定暫緩爵士與雷霆比賽，隨後也當機立斷將賽季無限期暫停。 爵士與雷霆雙方球員也都續留球場接受隔離，由於

NBA／比賽中得知賽季全面暫停 庫班震驚無比

由於爵士中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）經檢測新冠肺炎陽性，聯盟拋出震撼彈決定今日（12號）賽事結束後，NBA賽季即刻無限期暫停。 獨行俠與金塊一役今天照常進行，期間老闆庫班（Mark Cu

NBA／爵士對手將自主隔離 近5日賽程可連結30隊

中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）診斷新冠肺炎呈陽性反應，爵士全隊上下也在雷霆主場接受隔離檢疫，球隊近期接觸過對手也進入高度戒備狀態。 據《ESPN》記者溫德霍斯特（Brian Windhor

NBA／76人安比德回歸轟30分 因停賽比賽失焦

安比德（Joel Embiid）在休兵5場比賽後重新回歸，全場17投9中，包括三分球3投2中，12罰10中，獨拿30分14籃板3助攻，帶領76人在主場以124比106輕取活塞。 不過這場勝利恐怕

NBA／無限期停賽前最終戰 獨行俠主場碎金塊

NBA今天傳出球員確診新冠肺炎，官方宣布無限期全面停賽，10時30分才進行的鵜鶘與國王隊的比賽也宣布延賽，因此金塊與獨行...

NBA／戈貝爾新冠肺炎診斷陽性 爵士發表正式聲明

爵士中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）新冠肺炎診斷陽性，讓NBA宣佈即刻起賽季全面無限期暫停，爵士球團也發表聲明，進一步說明戈貝爾診斷狀況。 戈貝爾賽前就被列為「感冒出賽成疑」，爵士聲明中提到

熱門新聞

NBA／爵士戈貝爾傳新冠肺炎確診 聯盟無限期停賽

NBA／聯盟宣布立即停賽 雷霆全隊將隔離檢測

NBA／戴維斯錯失最後一擊 詹姆斯：很好的絕殺機會

NBA／狂碰媒體麥克風 戈貝爾確診自食其果遭酸

NBA／聞聯盟因疫情停賽 林書豪：我很害怕

NBA／聯盟即刻停賽 初估例行賽門票損失151億元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。