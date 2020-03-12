NBA／三度參與封館 卡特自嘲還好最後一次出手有進

因猶他爵士中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）新冠肺炎確診，NBA在今天宣布停賽，不過仍有四場賽事如期舉行，其中包括亞特蘭大與紐約尼克之戰，而將在本賽季結束後退休的老將卡特（Vince Carter）更可能被迫提前退休，並且成為首位三度參與聯盟「封館」事件的球員。

43歲的卡特在今天出戰尼克的比賽中替補上陣13分鐘拿下5分1籃板，其中包括在延長賽倒數階段受到雙方球員禮遇，在無人防守的情況下於弧頂投進一記三分球，而受到NBA停賽影響，這一球也可能成為卡特生涯的最後一顆進球，讓他賽後直言，用這樣的方式宣布生涯就此落幕，似乎有點荒誕，「不過如果真的在今天就結束，至少我會永遠記得這一刻，我還投進了生涯最後一次出手。」

在賽後記者會上，卡特也回顧了長達22年的職業球員生涯，他說：「我很努力的保持自己的狀態，來和這些年紀只有我一半的球員在場上競爭。當你聽到別人說，『他怎麼還在打球』、『他看起來還能打』的時候，這感覺就像是拿下一座總冠軍，當然也有人可能不這樣認為，但我很感激這一切的發生。」

卡特也將成為聯盟史上首位三度參與封館事件的球員，其中他在新秀賽季就遇上NBA史上首度的封館事件，該賽季勞資雙方進行了長達205天的冷戰，球季直到隔年二月才開打，而2011-12賽季的第二次封館，卡特則是在封館解禁前遭到太陽買斷合約，並在之後與獨行俠簽下三年合約。

不過相較於前兩次因為勞資間的衝突導致封館，這一次NBA首度因為疫情封館也可能讓卡特生涯就此落幕，讓他生涯的第一個與最後一個賽季都遭遇封館風波。