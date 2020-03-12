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聞疫情致NBA聯盟停賽 林書豪：我真的很害怕

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NBA／聞聯盟因疫情停賽 林書豪：我很害怕

聯合報 / 記者毛琬婷／即時報導
林書豪聽到NBA確定因為新冠肺炎即日起無限期停賽後，在推特上表示，其實自己也相當害怕。 新華社
林書豪聽到NBA確定因為新冠肺炎即日起無限期停賽後，在推特上表示，其實自己也相當害怕。 新華社

本季轉戰CBA的「哈佛小子」林書豪，今天聽到NBA確定因為新冠肺炎即日起無限期停賽後，在推特上表示，其實自己也相當害怕，不過他也提醒上帝永遠會控制住一切，藉此鼓勵自己與球迷。

林書豪在去年季後未獲NBA球隊青睞，他決定轉往CBA發展，效力北京首鋼隊；不過中國大陸受到新冠肺炎影響，CBA早早就宣布停賽，何時復賽仍不知。

今天傳出爵士隊中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）確診新冠肺炎的消息後，聯盟也隨即宣布無限期延賽，復賽日期另行通知。

而林書豪在得知此消息後也在推特上抒發情緒，他表示，自己不打算說謊，「但我真的很害怕，不過我也提醒我自己，上帝永遠都會控制住一切。」並在文末寫到啟示錄第1:17，並放上兩個雙手合十的貼圖。

林書豪 NBA 爵士

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