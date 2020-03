NBA／聞聯盟因疫情停賽 林書豪：我很害怕

本季轉戰CBA的「哈佛小子」林書豪,今天聽到NBA確定因為新冠肺炎即日起無限期停賽後,在推特上表示,其實自己也相當害怕,不過他也提醒上帝永遠會控制住一切,藉此鼓勵自己與球迷。

林書豪在去年季後未獲NBA球隊青睞,他決定轉往CBA發展,效力北京首鋼隊;不過中國大陸受到新冠肺炎影響,CBA早早就宣布停賽,何時復賽仍不知。

今天傳出爵士隊中鋒戈貝爾(Rudy Gobert)確診新冠肺炎的消息後,聯盟也隨即宣布無限期延賽,復賽日期另行通知。

而林書豪在得知此消息後也在推特上抒發情緒,他表示,自己不打算說謊,「但我真的很害怕,不過我也提醒我自己,上帝永遠都會控制住一切。」並在文末寫到啟示錄第1:17,並放上兩個雙手合十的貼圖。

Not gonna lie, I'm scared. But need to remind myself that God is ALWAYS in control. Always. Revelation 1:17 🙏🏼🙏🏼