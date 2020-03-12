快訊

又一家！名店「阿秋大肥鵝」 台中太平店3月底歇業

聞疫情致NBA聯盟停賽 林書豪：我真的很害怕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／無限期停賽前最終戰 獨行俠主場碎金塊

聯合報 / 記者毛琬婷／即時報導
在聯盟宣布停賽後，金塊與獨行俠隊之戰成為今天最後打的比賽。 美聯社
在聯盟宣布停賽後，金塊與獨行俠隊之戰成為今天最後打的比賽。 美聯社

NBA今天傳出球員確診新冠肺炎，官方宣布無限期全面停賽，10時30分才進行的鵜鶘與國王隊的比賽也宣布延賽，因此金塊獨行俠隊之戰成為今天最後打的比賽，獨行俠靠著馬揚諾維奇（Boban Marjanovic）猛攻31分、17籃板，搭配唐西奇（Luka Doncic）28分，以113：97擊敗來訪的金塊隊。

首節前段獨行俠慢熱，但在24：29落後時，靠著克萊柏（Maxi Kleber）外線破網後成功帶起球隊氣勢，打出一波9：0攻勢反超，半場打完也還握有7分領先。

易籃後金塊展開反撲，在巴頓（Will Barton）單節獨拿15分、穆雷（Jamal Murray）也挹注12分帶領下，助隊在第三節打出35：27攻勢反倒要回領先。不過金塊領先優勢很快消失，馬揚諾維奇決勝節再度跳出，單節獨拿16分也幫助獨行俠取勝，中止近期的二連敗。

原訂早上8時要進行的爵士與雷霆之戰，傳出戈貝爾（Rudy Gobert）確診新冠肺炎而導致賽事順延，聯盟也隨即宣布除了已經開打的比賽，其餘賽事即刻起延賽，而延賽消息傳來時正好是獨行俠與金塊的比賽中。

賽後獨行俠主帥卡萊爾（Rick Carlisle）談到聯盟做出暫停比賽的決定，能理解受到病毒影響，需要考慮到球員、球迷和工作人員的健康，也相信明天起就有更多下一步該採取什麼措施的會議和討論。

金塊主帥馬龍（Michael Malone）也説：「我們支持聯盟的決定，這遠比籃球更重要。」同時他也表示，金塊將不會按照原計劃飛往聖安東尼奧，將會直接離開達拉斯返回丹佛。

金塊 獨行俠 鵜鶘

延伸閱讀

NBA／比賽中得知賽季全面暫停 庫班震驚無比

相關新聞

NBA／聞聯盟因疫情停賽 林書豪：我很害怕

本季轉戰CBA的「哈佛小子」林書豪，今天聽到NBA確定因為新冠肺炎即日起無限期停賽後，在推特上表示，其實自己也相當害怕，...

NBA／聯盟即刻停賽 初估例行賽門票損失151億元

新冠肺炎疫情持續在全美延燒，NBA今天驚傳爵士隊中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）確診陽性，聯盟隨即發出公告，今天已打...

NBA／狂碰媒體麥克風 戈貝爾確診自食其果遭酸

NBA受到新冠肺炎疫情衝擊，先是勇士隊宣布明天主場迎戰籃網隊將閉門比賽，而原訂今天上午8時進行的爵士與雷霆隊之戰卻在賽前臨時喊卡，爵士中鋒（Rudy Gobert）確診新冠肺炎，聯盟緊急宣布即刻暫停賽

用被討厭的勇氣當盾牌 貝佛利硬挑詹皇一身是膽

本季第三度上演的洛城內戰，全員出擊的快艇輸給了湖人，也吞下了兩隊本季交手的首敗。然而，貝佛利在受訪時卻說：防守詹姆斯「一點也不難」。此話一出，貝佛利馬上成了眾矢之的，不僅廣大的湖人迷繼續討厭他，他的發

NBA／無限期停賽前最終戰 獨行俠主場碎金塊

NBA今天傳出球員確診新冠肺炎，官方宣布無限期全面停賽，10時30分才進行的鵜鶘與國王隊的比賽也宣布延賽，因此金塊與獨行...

NBA／戈貝爾新冠肺炎診斷陽性 爵士發表正式聲明

爵士中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）新冠肺炎診斷陽性，讓NBA宣佈即刻起賽季全面無限期暫停，爵士球團也發表聲明，進一步說明戈貝爾診斷狀況。 戈貝爾賽前就被列為「感冒出賽成疑」，爵士聲明中提到

NBA／比賽中得知賽季全面暫停 庫班震驚無比

由於爵士中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）經檢測新冠肺炎陽性，聯盟拋出震撼彈決定今日（12號）賽事結束後，NBA賽季即刻無限期暫停。 獨行俠與金塊一役今天照常進行，期間老闆庫班（Mark Cu

NBA／全面停賽前 勇士閉門比賽開防疫第一槍

受新冠肺炎疫情影響，美國近日確診人數也愈來愈多，舊金山市宣布至少在兩周內禁止1000人以上的活動，以防止疫情持續擴大，這...

NBA／聯盟宣布立即停賽 雷霆全隊將隔離檢測

今天原訂上午8點進行的爵士與雷霆隊之戰，賽前原已進行球員介紹卻無預期宣布延期，最新消息傳出，爵士陣中的戈貝爾（Rudy ...

NBA／爵士戈貝爾傳新冠肺炎確診 聯盟無限期停賽

爵士與雷霆開打前夕受新冠肺炎疫情臨時喊卡，原決議延期再戰，但最新消息指出中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）驚傳確診。 戈貝爾本來賽前就因「感冒」列為出賽成疑，而如今他確定新冠肺炎陽性，也讓聯盟

NBA／暫定照常開放 巫師主場將視情況進行調整

受新冠肺炎疫情影響，勇士隊今天開出第一槍，決定明天主場迎戰籃網隊的比賽將不開放球迷進場，不過巫師隊的股東團隊Monume...

NBA／詹皇捨身製造空檔 AD絕殺球放槍

湖人隊昨日與籃網隊鏖戰到正規賽最後一刻，戴維斯零點九秒三分球失手，最終籃網以一○四比一○二險勝。戴維斯將輸球責任一肩扛，表示詹姆斯已經吸引防守、製造其他人空檔，沒投進是自己的責任。

熱門新聞

NBA／爵士戈貝爾傳新冠肺炎確診 聯盟無限期停賽

NBA／詹姆斯關鍵「放槍」 湖人不敵籃網中止連勝

NBA／聯盟宣布立即停賽 雷霆全隊將隔離檢測

NBA／戴維斯錯失最後一擊 詹姆斯：很好的絕殺機會

NBA／復原狀況良好 杜蘭特秀飛扣

NBA／狂碰媒體麥克風 戈貝爾確診自食其果遭酸

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。