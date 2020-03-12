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NBA／無限期停賽前最終戰 獨行俠主場碎金塊
NBA今天傳出球員確診新冠肺炎，官方宣布無限期全面停賽，10時30分才進行的鵜鶘與國王隊的比賽也宣布延賽，因此金塊與獨行俠隊之戰成為今天最後打的比賽，獨行俠靠著馬揚諾維奇（Boban Marjanovic）猛攻31分、17籃板，搭配唐西奇（Luka Doncic）28分，以113：97擊敗來訪的金塊隊。
首節前段獨行俠慢熱，但在24：29落後時，靠著克萊柏（Maxi Kleber）外線破網後成功帶起球隊氣勢，打出一波9：0攻勢反超，半場打完也還握有7分領先。
易籃後金塊展開反撲，在巴頓（Will Barton）單節獨拿15分、穆雷（Jamal Murray）也挹注12分帶領下，助隊在第三節打出35：27攻勢反倒要回領先。不過金塊領先優勢很快消失，馬揚諾維奇決勝節再度跳出，單節獨拿16分也幫助獨行俠取勝，中止近期的二連敗。
原訂早上8時要進行的爵士與雷霆之戰，傳出戈貝爾（Rudy Gobert）確診新冠肺炎而導致賽事順延，聯盟也隨即宣布除了已經開打的比賽，其餘賽事即刻起延賽，而延賽消息傳來時正好是獨行俠與金塊的比賽中。
賽後獨行俠主帥卡萊爾（Rick Carlisle）談到聯盟做出暫停比賽的決定，能理解受到病毒影響，需要考慮到球員、球迷和工作人員的健康，也相信明天起就有更多下一步該採取什麼措施的會議和討論。
金塊主帥馬龍（Michael Malone）也説：「我們支持聯盟的決定，這遠比籃球更重要。」同時他也表示，金塊將不會按照原計劃飛往聖安東尼奧，將會直接離開達拉斯返回丹佛。
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