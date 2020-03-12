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NBA／宣布即刻停賽 初估例行賽門票損失151億元

聯合報 / 記者毛琬婷／即時報導

新冠肺炎疫情持續在全美延燒，NBA今天驚傳爵士隊中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）確診陽性，聯盟隨即發出公告，今天已打完的賽程結束後，即刻暫停賽季，且無限期延賽，也影響到接下來各隊的收益，根據《The Athletic》報導，初估光是門票就將損失高達5億美元（約台幣151億元），商品銷售等周邊收益也會受到衝擊。

根據賽程安排，NBA本季例行賽將在四月中旬結束，並在台灣時間19日起展開季後賽，至目前為止，每支球隊大約還剩9場的主場比賽，現在聯盟宣布無限期延賽，初估30支球隊的門票收入將損失約5億美元。

根據聯盟內部人士估計，每場比賽能為主場球隊平均帶來約200萬美元的門票收入，當然每隊情況不一，勇士隊大約會損失250萬至300萬美元，灰熊和鵜鶘隊約為100萬美元。

不過在無法進行比賽的情況下，門票損失也連帶影響到下個賽季各隊的團隊薪資上限，預計延賽會讓下個賽季團隊薪資上限下修至800萬美元，但門票計算僅是例行賽部份，尚未納入收入更高的季後賽主場賽事。

NBA 勇士 鵜鶘

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