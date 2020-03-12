NBA／狂碰媒體麥克風 戈貝爾確診自食其果遭酸

NBA受到新冠肺炎疫情衝擊，先是勇士隊宣布明天主場迎戰籃網隊將閉門比賽，而原訂今天上午8時進行的爵士與雷霆隊之戰卻在賽前臨時喊卡，爵士中鋒（Rudy Gobert）確診新冠肺炎，聯盟緊急宣布即刻暫停賽季，且無限期延賽。

今天在雷霆主場的比賽，原本雙方球員照常進行賽前熱身且宣布先發陣容，卻在比賽開打前突然要求雙方球員回到休息室，根據《雅虎體育》記者史密斯（Keith Smith）指出，雷霆播報員提到戈貝爾和穆迪耶（Emmanuel Mudiay）生病，其中戈貝爾是因「感冒」列為出賽成疑，最終官方宣布因為「不可預見」的情況延賽。

隨後《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，戈貝爾確診染上新冠肺炎；NBA官方也在官網發出聲明證實，指出有一名爵士隊球員初步確診為新冠肺炎陽性，NBA同時宣布全面暫停比賽，何時復賽再另行通知。

爵士近8日交手球隊要進行篩檢

另有報導指出，近八日內與爵士交手過的球隊球員，都要接受新冠病毒檢測，包含暴龍、活塞、塞爾蒂克、尼克等隊，今天交手的雷霆球員也暫時遭到隔離，預計今晚接受病毒檢測，目前兩隊球員都還留在球館內隔離。

日前戈貝爾在受訪結束時，還刻意觸碰面前的所有麥克風和錄音器材，對新冠肺炎疫情似乎不以為意，沒想到現在傳出他確診消息，就有記者在推特發文酸說：「那場記者會是NBA史上最愚蠢的時刻。」。