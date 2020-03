NBA／狂碰媒體麥克風 戈貝爾確診自食其果遭酸

NBA受到新冠肺炎疫情衝擊,先是勇士隊宣布明天主場迎戰籃網隊將閉門比賽,而原訂今天上午8時進行的爵士與雷霆隊之戰卻在賽前臨時喊卡,爵士中鋒(Rudy Gobert)確診新冠肺炎,聯盟緊急宣布即刻暫停賽季,且無限期延賽。

今天在雷霆主場的比賽,原本雙方球員照常進行賽前熱身且宣布先發陣容,卻在比賽開打前突然要求雙方球員回到休息室,根據《雅虎體育》記者史密斯(Keith Smith)指出,雷霆播報員提到戈貝爾和穆迪耶(Emmanuel Mudiay)生病,其中戈貝爾是因「感冒」列為出賽成疑,最終官方宣布因為「不可預見」的情況延賽。

隨後《The Athletic》記者查拉尼亞(Shams Charania)報導,戈貝爾確診染上新冠肺炎;NBA官方也在官網發出聲明證實,指出有一名爵士隊球員初步確診為新冠肺炎陽性,NBA同時宣布全面暫停比賽,何時復賽再另行通知。

另有報導指出,近八日內與爵士交手過的球隊球員,都要接受新冠病毒檢測,包含暴龍、活塞、塞爾蒂克、尼克等隊,今天交手的雷霆球員也暫時遭到隔離,預計今晚接受病毒檢測,目前兩隊球員都還留在球館內隔離。

日前戈貝爾在受訪結束時,還刻意觸碰面前的所有麥克風和錄音器材,對新冠肺炎疫情似乎不以為意,沒想到現在傳出他確診消息,就有記者在推特發文酸說:「那場記者會是NBA史上最愚蠢的時刻。」。

Here’s Rudy Gobert touching a bunch of reporters’ audio equipment 2 days ago. Today, he tested positive for coronavirus. pic.twitter.com/Z3Lw1yfCfW