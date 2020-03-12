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NBA／暫定照常開放 巫師主場將視情況進行調整
受新冠肺炎疫情影響，勇士隊今天開出第一槍，決定明天主場迎戰籃網隊的比賽將不開放球迷進場，不過巫師隊的股東團隊Monumental體育育樂公司發布公告，目前比賽將如期進行且對外開放，但仍會視情況進行調整。
新冠肺炎疫情在全美持續延燒，重災區華盛頓州和加州舊金山市頒布禁令，衛生單位建議延期或取消不必要的聚集性活動，而此活動是指1000人以上的人聚集在某一特並區域的活動。
而西區的勇士率先開出第一槍，宣布明天與籃網的比賽將採閉門方式進行，不過同樣受到疫情影響的華盛頓球隊卻有不同作法，巫師的股東團隊發表聲明説：「根據NBA和NHL目前的指示，我們的比賽將如期進行，並向觀眾開放。」
Monumental體育育樂公司表示，為了球員及球迷的健康安全已組成相關團隊，密集關注疾病預防控制中心、世界衛生組織和地方政府機構，也會加強清潔，「我們與NBA和NHL都有密切聯繫，如果有最新措施頒布，也會相對應更新我們的公告。」
而稍後進行的鵜鶘與國王隊的比賽，國王球團與當地衛生官員溝通後，今天的比賽仍開放觀眾進場觀看，但建議60歲以上、有身體不適、免疫力較差的人應避免大型活動，國王也會讓這些球迷辦理退票。
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