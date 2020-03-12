MLB／「血型系」畢業？達比修有猜血型準到嚇壞隊友

不靠七彩變化球，小熊日籍投手達比修有用A、B、O和AB讓老美大吃一驚，難道是「血型系」出身？

聊起血型，達比修自有一套分門別類的方法，「A型的人比較條理，B型的人不能說是自私，但比較我行我素，O型悠哉、隨性，AB型則是有點古怪。」他照著這套理論猜測隊友、職員的血型，屢試不爽，讓大夥嘖嘖稱奇。

達比修的經紀人沃夫（Joel Wolfe）透露，他是在2018年冬天發現他的客戶擁有這項技能，當時他們正在自由市場上與各隊洽談，見了多位球隊高層，「有一天晚餐時，他聊到了其中某個人一定是A型，這讓我很訝異，他說只要他認識，他能猜出對方的血型。」

達比修當場拿沃夫當實驗品，猜測他的血型，沃夫說：「我打了電話向我媽媽確認，而他確實猜對了，他接著也猜了幾位我們共同認識的人。」

血型在日本或其他亞洲社會並非罕見話題，但在美國，約有半數人並不知道自己的血型，包括隊友瑞佐（Anthony Rizzo）和布萊恩（Kris Bryant），都必須向家人求證。瑞佐笑說，「我當時嚇到我媽了，因為我只問她我的血型，但沒說原因。」但最終就連媽媽也不知道兒子的血型。

知道自己血型的隊友則有恰特伍德（Tyler Chatwood），達比修有猜測：「B型或O型，因為他很做自己但也很隨性。」正確答案為O型，已足夠讓恰特伍德驚訝，「我有問過他，這是他們的研究或是文化的一部分？這太神奇了。」

ESPN更是誇張寫下：「他可能是世界上唯一擁有以下兩項技能的人類：擁有九種球路，以及可以猜對血型。」「他能跟許多頂尖投手一樣投球，但沒有其他頂尖投手可以跟他一樣，猜對你的血型。」