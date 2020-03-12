NBA／受新冠肺炎影響 勇士籃網將閉門比賽

受新冠肺炎疫情影響，美國近日確診人數也愈來愈多，舊金山市宣布至少在兩周內禁止1000人以上的活動，以防止疫情持續擴大，這也影響到NBA賽場，金州勇士隊因此宣布，明天上午10時30分在主場迎戰籃網隊的比賽將閉門比賽。

勇士總裁威爾茲（Rick Welts）表示，在與舊金山市長會談後，與NBA官方聯繫，在聯盟同意下將採取閉門方式進行比賽，勇士也發表聲明，明天對上籃網的比賽將在沒有球迷的情況下進行。

NBA發言人巴斯（Mike Bass）也就疫情最新狀況作出回應，「為了配合舊金山市政府的指示，本周五在大通中心舉行的勇士與籃網之戰將不開放球迷進場，我們密切關注疫情發展，以便為未來勇士主場比賽制定適合的計畫，聯盟將繼續與當地政府、防疫中心合作，確保所有的球迷、球員、教練和工作人員的健康。」

根據舊金山衛生局公告，在21日前所有在勇士主場大通中心超過千人以上的活動都受到影響，包含了一場發展聯盟的比賽及三場演唱會被取消或是延後舉辦。

勇士成為NBA首支受到以情影響而宣布採取閉門比賽的球隊，NBA也密切的與各球團保持聯絡，針對疫情作出應變措施，傳出不排斥將賽程整個順延的可能；《The Athletic》記者阿米克（Sam Amick）報導指出，聯盟正要求各球隊提供主場球館在七月的場館安排。

而NCAA的賽事同樣受到影響，為了防堵群聚感染，不開放不特定球迷進場觀賽，「體育賽事只能讓有必要人員和限制數量的球員家人進場，這樣才能保護球員、工作人員和球迷，儘管做出這決定會讓很多球迷失望，但為了確保公眾健康在必要時作出調整。」