用被討厭的勇氣當盾牌 貝佛利硬挑詹皇一身是膽

本季第三度上演的洛城內戰，全員出擊的快艇輸給了湖人，也吞下了兩隊本季交手的首敗。然而，貝佛利在受訪時卻說：防守詹姆斯「一點也不難」。此話一出，貝佛利馬上成了眾矢之的，不僅廣大的湖人迷繼續討厭他，他的發言也被許多媒體及球評打臉，畢竟詹姆斯決勝節的攻擊策略就是鎖定單打貝佛利，最終貝佛利也沒能擋下對手。

就有球評譏諷地說貝佛利大概還沒醒，記憶還停留在去年的聖誕大戰。那時貝佛利在快艇領先三分的時候，不只擋下詹姆斯的最後一擊，還造成對手的出界失誤。那樣的英雄時刻，兩個月之後已化為烏有，而網路上一整片討厭貝佛利的評論聲浪，此時更是趁勢而起，朝著他蜂擁圍攻。

這對貝佛利來講，被討厭卻只是一種日常。

貝佛利在NBA存活的法則，就像是奧地利心理學家阿德勒 （Alfred Adler）所說的「被討厭的勇氣」：即使被別人討厭，也沒什麼好在意的，因為對方要如何說你的壞話，那是對方的問題。貝佛利自己就曾說，在聯盟裏打球，他從來就不打算討好別人。他上場就是依照自己所設定的目標，去完成球隊交付給他的任務。

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他的能力，從來就不能只看數據。若只看最基本的攻守三圍，貝佛利並沒有太多在聯盟存活的理由。一直以來，總教練和總經理看到的都是他在場上的態度所帶來的實際影響力。而他之所以能入選防守第一隊，後來還簽下三年四千萬的大合約，就是因為他不怕被人討厭。

套句七六人總教練布朗的說法，貝佛利在場上像隻鬥牛犬，他會一直跟著你，充滿自信地纏著你，死死地咬住你不放。不管對位的人是多麼出色高壯的球星，貝佛利就是打死不退地盯防，他就是有辦法把對手給惹毛。只要對手愈討厭看到他，貝佛利影響比賽的能量就愈強大。

遇上衛斯特布魯克(右)的強行切入，貝佛利(中)說什麼都要把他擋下來，看到這麼兇悍的對決，連雷納德(左)都有點被嚇到了。 美聯社

要做個被討厭的人並不容易，誰不希望自己能夠受人歡迎呢？但貝佛利說過，大多數愛打籃球的孩子就像他一樣，既不夠高，也不夠壯，更不夠會得分，像他這樣的球員要打破他人負面觀感的限制，重點不是憑藉他的天份，而是靠他如何活用自己擁有的能力，去打出不一樣的球風。

貝佛利是個沒出身沒背景的貧窮小孩，有個吸毒爸爸的他是被母親獨力撫養長大，那時母親一天得打三份工才能勉強糊口，而她常常工作到半夜累到沒辦法開車回家，必須停在路邊先睡一下。這時才八歲的貝佛利就得撐著不睡，聽媽媽的話盯著車上的時鐘，準時叫媽媽起床。

在這樣的環境下長大，貝佛利一直活在被踢出去的邊緣，他必須死撐著等待，機會一來就得抓住不放。貝佛利打高中校隊時買不起球衣，打了兩年大學校隊之後，因為學業問題而失去上場資格，為了賺錢，他只好直接去歐洲職籃打球。雖然2009年被湖人在第二輪第42順位選中，但被交易到熱火之後就被裁掉，沒能在NBA正式出賽。他重返歐職並拿到MVP，吸引了火箭的注意，最後他拿自己的錢買斷合約，在2012年從歐洲打回NBA。2017年火箭為了向快艇換來保羅，而把貝佛利放進交易包裹裡，雖然貝佛利依舊沒有和保羅一換一的交易價值，但此時的他無疑已是先發級的主控，也為快艇帶來完全不同的影響力。

林書豪(中)在火箭時雖然表現不差，但是總教練麥克海爾還是較看重貝佛利(右下)的防守拚勁，他也逐漸搶走林書豪的先發地位。 歐新社資料照片

了解貝佛利的成長背景之後，就不難想像為什麼他可以不怕被人討厭，因為和生存的壓力以及打NBA的夢想相比，別人對他的負面觀感根本不算什麼。最難想像的，還是他在名利雙收之後，如何能夠依舊維持同樣的勇氣，去面對每一個挑戰。如今他已經不是無名小卒，但他還是敢放話說：守詹姆斯「一點不難」。

也許有人會說，貝佛利對詹姆斯的不滿，是來自於當年他被熱火裁掉的往事。這個二輪新秀在2010年季前熱身賽之後，原本被熱火當地媒體評為球隊的秘密武器，但開季前仍被裁掉。就貝佛利自己的說法，是因為詹姆斯來了。那年夏天詹姆斯宣佈從騎士轉戰熱火，貝佛利認為自己因此失去了打NBA的機會，對此他始終耿耿於懷。也讓他每一次對上詹姆斯的時候，都全力以赴。

但要挑戰詹姆斯這樣的人氣球星，貝佛利靠的不是宿怨和意氣，面對球迷、球員到球評的攻擊聲浪，貝佛利靠的是他對抗逆境及命運的一貫態度，以及不怕被討厭的勇氣。

貝佛利(左)自願硬碰詹姆斯(右)真的需要很大的勇氣，面對龐大球迷的批評、嘲諷，有些球員的玻璃心可能已經碎滿地了。 歐新社資料照片

例行賽最後一場洛城內戰將在四月初上演，目前看來，兩隊很可能會在西區冠軍戰對決。仍以2勝1敗領先的快艇，究竟會被後勢看漲的湖人追平，還是完美整合出更強的戰力，都將是這場季後賽前哨戰的最大看頭。貝佛利是否會在這一次交手中證明自己說的話，再次擋下詹姆斯還不得而知；但確定的是，他知道討厭他的人不會閉嘴，所以他只會專心在自己的比賽上，繼續去挑戰自己的目標。