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NBA／加州州長痛斥聯盟罔顧球迷 疫區不排除易地開打

聯合報 / 記者林宋以情／即時報導
勇士隊球迷戴手套與球員擊掌。 美聯社
勇士隊球迷戴手套與球員擊掌。 美聯社

聯盟美國時間周三將與各球團代表會晤，研擬商討新冠肺炎（COVID-19）防疫措對策，今日聯盟傳出疫區城市賽事易地開打，作為球團拒絕閉門打的折衷方案，最終結果將在會議後出爐。

新冠肺炎全美蔓延，美國至今日確診病例已達900例，防疫刻不容緩。聯盟目前提出多項方案，包括閉門開打、延後比賽都是考慮選項。

據ESPN報導，聯盟今提出若比賽主場為疫區，可考慮將賽事移至疫情較輕微的客場作為因應，或者移至第三地舉行。目前少數球隊仍對主場閉門戰有所猶豫，不願成為苦主；而聯盟近幾周已經和各大球團、美國公共衛生局等密切聯繫，商討防疫對策。

美國疫情最嚴重的加州，聖他克拉拉郡（Santa Clara County）至今累計45例確診病例，並在日前宣布禁止1千人以上群聚活動，但金州勇士今日對快艇隊比賽仍照常，加州州長紐森（Gavin Newsom）就痛批聯盟只顧球員健康，讓球迷身處高危險中。

「四大運動組織，NHL、足球、MLB以及NBA公布指示只保護他們的運動員，卻不顧球迷。」紐森說：「我認為他們欠球迷一個答案，為什麼把媒體與球員隔離，比將球迷從高風險的感染環境中隔離還重要？」

另外俄亥俄州州長狄懷恩（Mike DeWine）也大動作展開防疫，建議大學採取遠距教學、室內體育賽事關門舉行，目前展開客場6連戰的騎士隊，要等到24日才會回到主場，還有20天時間考慮是否閉門。

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