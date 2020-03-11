NBA／歐拉迪波27分復出新高 史馬特：他快回來了

因右膝肌腱撕休兵達1年，歐拉迪波（Victor Oladipo）11日對塞爾蒂克繳27分復出代表作，儘管無緣率溜馬逆轉勝，但傷後表現令全隊振奮，綠衫軍的史馬特（Marcus Smart）也看好，歐拉迪波很快能重拾過往身手。

歐拉迪波去年右膝重創，復健長達1年才在今年1月29日歸隊，這僅是他復出第13場比賽，繳27分、7籃板、4助攻、1抄截，率隊自第3節19分落後，末節急起直追。

「我們展現了拚戰決心。」六周前重返球場，歐拉迪波的表現給溜馬隊拚季後賽打下強心針，此役在追分時刻，屢屢跳投得分，可惜最後關頭幾次三分球失手，功虧一簣。

歐拉迪波說：「我有好一陣子沒扮演這樣的角色，下一次我會在關鍵時刻表現更好。」溜馬隊目前暫居東區第五，隨著綠衫軍連六季挺進季後賽，溜馬也有望連兩年首輪與綠衫軍碰頭。

波格登（Malcolm Brogdon）就對歐拉迪波在季後賽前找回狀態深具信心，「當然沒問題，我跟他已經找回節奏，相信屆時季後賽我們能合作無間。」

讀秒階段連拿4分，此役幾乎整場盯防歐拉迪波的綠衫軍致勝功臣史馬特說，感覺出歐拉迪波漸入佳境，即便他距離巔峰還有段差距，「但他快回來了，他在場上不免強，也輕鬆應對。一旦他找回身手，你們就會見到從前的他。」