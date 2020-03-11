NBA／海瓦德籲勤洗手防疫 不能握手柯爾無奈

美國新冠肺炎（COVID-19）今日確診破900例，聯盟也採取禁止媒體進入球員休息室等措施，疫情最嚴重的舊金山，勇士隊主帥柯爾（Steve Kerr）就坦言不能握手令人手足無措；塞爾蒂克球星海瓦德（Gordon Hayward）則呼籲大眾，從基本的勤洗手做起。

受新冠肺炎疫情影響，金州勇士今日在主場大通銀行中心（Chase Center）迎戰洛杉磯快艇，賽前貼出公告，警告出現症狀球迷禁止進入，且在球場感染球團不負責，此役球迷也稀稀落落，賽後媒體聯訪也只能在記者室外舉行。

勇士隊今日107：131不敵快艇，賽後球團遵循聯盟指示，記者會改在原記者室旁舉行，柯爾不諱言，疫情已經影響生活，「你甚至不能握手，我們該如何做回應？這一切既憋扭又奇怪。我們能做的就是依指示行事。」

塞爾蒂克球星海瓦德表示，大夥早在一個月前就討論疫情，他與隊友土耳其中鋒康特（Enes Kanter）同聲呼籲，勤洗手是防疫不二法門，也避免簽名。

海瓦德今日攻下27分、10籃板、5助攻率隊114：111退溜馬，他透露，因學童確診新冠肺炎，全校關閉兩周的艾凡古農場中學（Avon schools）就在他家鄉附近，「我就在那附近長大，這太瘋狂了，但這麼做的確能保障人們安全，疫情的確令人擔憂。」