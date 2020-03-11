NBA／俄亥俄州要求關門比賽 騎士還沒回應

騎士隊今天開啟本季最長的兩周、6場客場之旅長征，直到美國時間3月24日才會回到克里夫蘭迎接國王隊，屆時兩軍可能面對空無一人的觀眾席。

克里夫蘭位於俄亥俄州，目前已有3名新冠肺炎確診案例，州長狄懷恩（Mike DeWine）已要求採取相關防疫措施，包括大學採取遠距教學、室內體育賽事關門舉行等。

狄懷恩表示，室內賽事會要求除運動員、雙親和相關工作人員以外，其他觀眾都別入內，室外體育活動目前仍可舉行。

騎士目前還沒回應相關要求，也由於長達兩周的客場之旅，球團還沒立即性的壓力；NCAA賽事就可能受影響，戴頓大學（The University of Dayton）原訂周末舉行的主場賽事就可能關門舉行。

關門比賽目前也仍是NBA選項，當地周五聯盟將和各隊舉行電話會議商討防疫相關措施。

美國目前已有超過700名新冠肺炎確診案例，造成27死；全球確診案例則是突破11萬，超過3900名患者不治。