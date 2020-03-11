NBA／A型流感連休兩場 柯瑞碰籃網再復出

才剛從手掌骨折傷是復出，勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）又因染上感冒連兩場缺陣，不過教頭柯爾（Steve Kerr）相信柯瑞下一戰碰籃網隊比賽就能上陣。

勇士今天碰快艇隊，台灣時間周五迎戰籃網，柯爾今天賽前提到，今天再度缺陣的柯瑞下場比賽預期可以回歸，「他今天就想上場，但我們不願意，他過去三天什麼訓練都沒做，今天他可以好好練習，然後好好休息，明天再訓練，希望一切都順利，然後他（美國時間）周四晚上能上場，這是我們的計畫。」

柯瑞因手傷錯過58場比賽，美國時間3月5日才重返戰場，不過前一戰就因染上感冒缺陣；他今天賽前有參與球隊訓練，不過勇士基於保護考量，仍讓當家射手再休息一場。

勇士另名球星格林（Draymond Green）因左膝痠痛，已經連休6場，柯爾今天也提到，格林感覺也不錯，希望能盡快回歸。

「因為他已經缺席超過一周，我想他膝蓋的狀況和延展性都受影響，我們也抱持謹慎態度。」柯爾表示，格林狀況已經好轉許多，近日也有進行些訓練，相信歸期不遠。