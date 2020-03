NBA／復原狀況良好 杜蘭特秀飛扣

因阿基里斯腱傷勢暫別球場的籃網隊球星杜蘭特(Kevin Durant),身體狀況持續進步,今天在貼出的一段影片上演飛身灌籃,再現主宰球場的身手。

杜蘭特是在去年西區季後賽第二輪碰火箭隊時傷到小腿成傷兵,總冠軍賽第5戰雖復出,但上半場沒打完就再度受傷退場,診斷後是阿基里斯腱斷裂,他立刻飛往紐約動刀,轉戰籃網隊持續復健,本季雖沒復出計畫,但從今天曝光的影片來看,復原狀況不錯。

兩度獲選總冠軍賽MVP的杜蘭特在4對4訓練中,面對菜鳥克拉克斯頓(Nicolas Claxton)的防守,一次換手突破就殺進禁區,得分方式更是飛身單臂爆扣,順暢動作被杜蘭特哥哥東尼(Tony Durant)的社群平台記錄下來。

Kevin Durant has progressed to 4-on-4 in his rehab. Here he takes rookie Nic Claxton off the dribble. First time I’ve seen Kevin Durant dunking since his injury.



This confirms that KD is in LA with the Nets for start of their west coast trip.pic.twitter.com/fXUgtkGjVQ