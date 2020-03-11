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NBA／復原狀況良好 杜蘭特秀飛扣
因阿基里斯腱傷勢暫別球場的籃網隊球星杜蘭特（Kevin Durant），身體狀況持續進步，今天在貼出的一段影片上演飛身灌籃，再現主宰球場的身手。
杜蘭特是在去年西區季後賽第二輪碰火箭隊時傷到小腿成傷兵，總冠軍賽第5戰雖復出，但上半場沒打完就再度受傷退場，診斷後是阿基里斯腱斷裂，他立刻飛往紐約動刀，轉戰籃網隊持續復健，本季雖沒復出計畫，但從今天曝光的影片來看，復原狀況不錯。
兩度獲選總冠軍賽MVP的杜蘭特在4對4訓練中，面對菜鳥克拉克斯頓（Nicolas Claxton）的防守，一次換手突破就殺進禁區，得分方式更是飛身單臂爆扣，順暢動作被杜蘭特哥哥東尼（Tony Durant）的社群平台記錄下來。
Kevin Durant has progressed to 4-on-4 in his rehab. Here he takes rookie Nic Claxton off the dribble. First time I’ve seen Kevin Durant dunking since his injury.— Billy Reinhardt (@BillyReinhardt) March 10, 2020
This confirms that KD is in LA with the Nets for start of their west coast trip.pic.twitter.com/fXUgtkGjVQ
和隊友的訓練除意謂杜蘭特有隨籃網進行西岸客場之旅，也代表他復原狀況良好，畢竟防守者雖是聯盟菜鳥，仍是NBA等級球員。
籃網另一名球星厄文（Kyrie Irving）因肩膀動手術，本季已提前結束，不過兩名超級球星有望在下季合體，成球隊爭取東區登頂的雙保險。
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