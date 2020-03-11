快訊

誰餵美國吃「鴉片」？奧克拉荷馬州的公害訴訟戰

竹女高三生滯留湖北趕上包機返台了！預計可趕上二階面試

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／復原狀況良好 杜蘭特秀飛扣

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
杜蘭特在哥哥社群貼出的一段影片上演飛身灌籃，再現主宰球場的身手。 路透
杜蘭特在哥哥社群貼出的一段影片上演飛身灌籃，再現主宰球場的身手。 路透

因阿基里斯腱傷勢暫別球場的籃網隊球星杜蘭特（Kevin Durant），身體狀況持續進步，今天在貼出的一段影片上演飛身灌籃，再現主宰球場的身手。

杜蘭特是在去年西區季後賽第二輪碰火箭隊時傷到小腿成傷兵，總冠軍賽第5戰雖復出，但上半場沒打完就再度受傷退場，診斷後是阿基里斯腱斷裂，他立刻飛往紐約動刀，轉戰籃網隊持續復健，本季雖沒復出計畫，但從今天曝光的影片來看，復原狀況不錯。

兩度獲選總冠軍賽MVP的杜蘭特在4對4訓練中，面對菜鳥克拉克斯頓（Nicolas Claxton）的防守，一次換手突破就殺進禁區，得分方式更是飛身單臂爆扣，順暢動作被杜蘭特哥哥東尼（Tony Durant）的社群平台記錄下來。

和隊友的訓練除意謂杜蘭特有隨籃網進行西岸客場之旅，也代表他復原狀況良好，畢竟防守者雖是聯盟菜鳥，仍是NBA等級球員。

籃網另一名球星厄文（Kyrie Irving）因肩膀動手術，本季已提前結束，不過兩名超級球星有望在下季合體，成球隊爭取東區登頂的雙保險。

杜蘭特 籃網 厄文

延伸閱讀

NBA／一句「球隊無奪冠文化」KD趕走籃網教頭？

球隊經理大四夜圓夢出賽 杜蘭特贈簽名球衣勉勵

傳主帥遭「捅了一刀」 總管嚴加駁斥與球員有關

NBA／杜蘭特回歸出征東京奧運？ 經紀人：當然有可能

相關新聞

承接波士頓未來 泰塔姆持續蛻變再進化

2019-20賽季的單月份最有價值球員，在東區方面幾乎呈現一人獨大的局勢，直到2月份這個位置才終於換人坐了。 安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）本季強勢表現彷彿是預示著自己

NBA／史馬特讀秒發揮退溜馬 綠衫軍連6季闖季後賽

塞爾蒂克隊今天作客溜馬隊，最多領先達19分，雖在第四節全花光，仍靠著史馬特（Marcus Smart）在讀秒階段關鍵攻下...

NBA／詹皇改口 關門比賽也願上場

先前曾放話NBA比賽「沒觀眾就不打」，湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）今天改口，他表示NBA若...

NBA／復原狀況良好 杜蘭特秀飛扣

因阿基里斯腱傷勢暫別球場的籃網隊球星杜蘭特（Kevin Durant），身體狀況持續進步，今天在貼出的一段影片上演飛身灌...

NBA／艾德里奇復出退獨行俠 馬刺躲過橫掃

馬刺隊禁區大將艾德里奇（LaMarcus Aldridge）今天回歸貢獻24分，成黑衫軍擊落獨行俠隊功臣，他復出帶動全隊...

NBA／生涯第23次破40分 比爾直逼亞瑞納斯紀錄

主場面對尼克，比爾（Bradley Beal）再度啟動，全場狂轟40分7助攻3籃板3抄截，帶領巫師以122比115逆轉拿下勝利。 根據統計，這是比爾職業生涯第23次單場得分超過40分，追平貝拉米

NBA／勇士貼公告提醒球迷 進球場增染疫風險

新冠肺炎疫情沒有趨緩趨勢，位於舊金山灣區南部的聖塔克拉拉郡（Santa Clara County），是美國新冠肺炎疫情最...

NBA／雙MVP聯手砍64分 火箭險勝灰狼止4連敗

陷入連敗陰影的火箭，即使主場面對戰績後段班的灰狼，也要面臨一番苦戰。 火箭開賽就遭遇灰狼的強力對抗，上半場大多時間都處於落後局面，直到第三節才靠著哈登（James Harden）和衛斯特布魯克（

NBA／八村壘陷撞牆期？ 巫師主帥：成長必經過程

來自日本的新秀前鋒八村壘（Rui Hachimura），雖然本季曾因傷缺席一段時間，不過整體表現還算穩定。然而最近他在面對老鷹和熱火的兩場比賽中，一共14投0中，合計僅得3分，這也讓外界開始質疑八村壘

NBA／美四大聯盟發聲明：媒體禁入休息室

新冠肺炎防疫刻不容緩，北美三大運動NBA、NHL、MLB及美國職業足球大聯盟（MLS）昨日發布聯合聲明，禁止媒體賽前、賽後進入休息室採訪，休息室僅開放球員及必要球團人員出入，降低病毒傳染風險。

NBA／楊恩紀錄之夜 罰球失手是給球迷加碼

躲過「戰犯」的老鷹隊球星楊恩（Trae Young），今日迎戰黃蜂隊，正規賽時間原本有機會提前拿下勝利，罰球卻2罰中1，...

NBA／一句「球隊無奪冠文化」KD趕走籃網教頭？

布魯克林籃網總教練亞特金森（Kenny Atkinson）日前下台，而陣中球星杜蘭特（Kevin Durant）現在更被爆出，曾在會議上質疑球隊缺乏冠軍文化；大咖球星的聲音，可能是教練下台的原因之一。

熱門新聞

NBA／連勝強隊過最棒周末 麥基：湖人是世界最佳

東奧延期？ 籌委會委員：因疫情可延1或2年

NBA／ESPN評25歲以下最佳球員 唐西奇引領風騷

NBA／一句「球隊無奪冠文化」KD趕走籃網教頭？

NBA／三分球產能高質量 羅賓森連創多項紀錄

韓職／2球隊結束春訓返韓 肯定台防疫不想回去

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。