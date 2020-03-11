NBA／艾德里奇復出退獨行俠 馬刺躲過橫掃

馬刺隊禁區大將艾德里奇（LaMarcus Aldridge）今天回歸貢獻24分，成黑衫軍擊落獨行俠隊功臣，他復出帶動全隊7人得分兩位數的點點開花攻勢，助隊以119：109壓下獨行俠，除避免遭獨行俠「橫掃」，也保住尋求季後賽門票生機。

馬刺挑戰連23季晉級季後賽拉緊報，不過今天至少先迎接勝場；前一次碰頭因肩傷沒出賽的艾德里奇，本季最後一次交手獨行俠復出，缺陣6場的他前7投雖錯失5球，但手感逐漸加溫，全場23投10中攻下全隊最高24分，加上蓋伊（Rudy Gay）17分、德羅展（DeMar DeRozan）13分、12助攻挹注，避免球隊吞下3連敗。

獨行俠首節取得29：27領先，半場也握有59：53優勢，但第三節先遭馬刺追平，第四節前5分鐘的8投又只1中，讓馬刺留下主場勝利。

獨行俠當家球星唐西奇（Luka Doncic）今天上場36分鐘就轟下全場最高38分，另有7籃板和6助攻，但另名球星波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）今天熄火，全場雖有12籃板但15投4中僅拿9分，小哈德威（Tim Hardaway Jr.）雖也贊助20分，挑戰第40勝仍失敗。

落敗的獨行俠在西區仍排第7位，領先第8的灰熊隊有6場半差距；馬刺雖在墨瑞（Dejounte Murray）和伯爾特（Jakob Poeltl）缺陣下奪勝，仍落後灰熊4場差距。

墨瑞前一戰碰騎士隊拉傷右小腿，且復出暫沒時程表，黑衫軍教頭波波維奇（Gregg Popovich）坦言意外，「我本來以為他是膝蓋撞傷或是類似狀況，所以結果讓我們有點意外。」

黑衫軍近兩季「傷情」嚴重，9名球員合計缺賽32場，上季則是有10名球員總季缺陣170場賽事。