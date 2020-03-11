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NBA／史馬特讀秒發揮退溜馬 綠衫軍連6季闖季後賽

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
史馬特（左）在讀秒階段關鍵攻下4分，助綠衫軍擊退溜馬，也收下季後賽門票。 美聯社
史馬特（左）在讀秒階段關鍵攻下4分，助綠衫軍擊退溜馬，也收下季後賽門票。 美聯社

塞爾蒂克隊今天作客溜馬隊，最多領先達19分，雖在第四節全花光，仍靠著史馬特（Marcus Smart）在讀秒階段關鍵攻下4分，以114：111力退溜馬隊，晉級門票一併到手，連續6季闖進季後賽。

綠衫軍是繼公鹿隊、暴龍隊之後，第3支晉級的東區球隊，教頭史蒂文斯（Brad Stevens）有些不可置信的說，「我們還有18場比賽，要走到季後賽很困難，我並不知道我們晉級了。」他也提到，球隊離最佳狀態還有段距離，在季後賽之前必須不斷提升，「所以能通過像這晚的考驗，十分重要。」

塞爾蒂克在首節就取得30：22領先，半場結束也有59：50優勢，且是帶著94：80進入第四節，但在決勝節卻被溜馬追平甚至反超，泰托姆（Jayson Tatum）在剩下1分17秒時灌進追平分，史馬特在最後剩下49.7秒攻下致勝球，加上最後7秒的兩罰俱中，驚險為綠衫軍保住勝利。

史馬特的16分當中，有4分集中在讀秒階段，泰托姆則貢獻全場最高的30分，海瓦德（Gordon Hayward）也有27分、10籃板和5助攻演出，中鋒泰斯（Daniel Theis）貢獻20分。

溜馬在第三節最多落後達19分，第四節雖追平甚至超前，但哈勒戴（Justin Holiday）在嘗試追平的外線失手，沒能將戰線延長。

溜馬以沙波尼斯（Domantis Sabonis）28分、9籃板、8助攻最佳，歐拉狄波（Victor Oladipo）繳出傷癒回歸最高的27分，華倫（T.J. Warren）22分。

溜馬 塞爾蒂克 史馬特

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