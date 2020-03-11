NBA／勇士貼公告提醒球迷 進球場增染疫風險

新冠肺炎疫情沒有趨緩趨勢，位於舊金山灣區南部的聖塔克拉拉郡（Santa Clara County），是美國新冠肺炎疫情最嚴重的區域之一，當地昨天已宣布，禁止超過1千人已上的公眾集會，勇士隊比賽雖仍如期舉行，但未來「關門」比賽仍是聯盟考慮選項之一。

鄰近聖塔克拉拉郡的幾項體育賽事已被當地公共衛生部要求取消，包括NHL隊伍聖荷西鯊魚的3場主場比賽，勇士可能也會被要求類似動作，球團目前賽事仍正常舉行，但主場大通銀行中心（Chase Center）已貼出公告，提醒球迷入場會增加感染新冠肺炎風險，且球迷若因看球感染新冠病毒，球團不負相關責任。

不過勇士球團今天就已遵守聯盟新規定，禁止媒體進入球員休息室，今天早上投籃訓練後，克里斯（Marquese Chriss）和小將穆爾德（Mychal Mulder）被指引到受訪區，和媒體至少相隔6呎。

克里斯表示，若是關門比賽，感覺會十分不同，這件決定還有很多討論空間，「但到頭來說，我們還是要做好我們該做的工作。」

對於聯盟頒布的受訪新規定，他認為聯盟並沒過分小心，球員也有被教導如何防疫，「這是為了我們健康，所以試著保持冷靜，盡我們最大的努力來限制疫情傳播。」