快訊

民眾黨蔡宜芳、張益贍 周刊爆料上摩鐵

股市暴起暴跌嚇壞投資人 顧立雄送給散戶八字訣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／詹皇改口 關門比賽也願上場

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導

先前曾放話NBA比賽「沒觀眾就不打」，湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）今天改口，他表示NBA若閉門進行，他會十分失望，但也願意聆聽聯盟決定。

詹姆斯解釋說，上周第一次被問到相關問題，他還不清楚是在討論新冠肺炎的因應可能，「當然如果沒球迷我會非常失望，因為我是為了他們而戰，我為了家人、為球迷而打球。」

湖人今天出戰籃網隊，詹姆斯因左髖部痠痛出賽成疑，他本人表示打算出賽，同時承諾，若是未來可能「關門」舉行賽事，他也不會置身事外。

詹姆斯說：「他們有說，如果做出這樣決定，比賽是可能沒人進場，若是如此我會非常失望，但同時你也必須聽那些正在追蹤事情的人，如果他們覺得這是對球員、球隊和聯盟安全最好的方式，那我們會聽。」

湖人教頭佛蓋爾（Frank Vogel）也提到，球團隊醫昨天已和團隊開過一次會，討論防疫相關方式和措施。

昨天NBA、MLB、NHL和MLS也發布聯合公告，禁止媒體進入球員休息室，這條規定今天開始實行，詹姆斯和媒體間的距離就維持6到8呎；詹姆斯也被媒體詢問，和記者距離如此「遙遠」是否不太適應，他開玩笑說「安全多了」、「媒體對自己常造成威脅」，再補充說：「我很想念你們在這裡，就在我旁邊，這對採訪是非常大的挑戰。」

詹姆斯 湖人 NBA

延伸閱讀

NBA／請纓盯字母哥與雷納德 詹皇：剩下就是歷史

NBA／東西區單週最佳 詹姆斯、鮑威爾獲選

洛城內戰擊沉全陣快艇 詹皇：這只是過程

放話單防詹皇未受挑戰 貝佛利：一點也不難

相關新聞

承接波士頓未來 泰塔姆持續蛻變再進化

2019-20賽季的單月份最有價值球員，在東區方面幾乎呈現一人獨大的局勢，直到2月份這個位置才終於換人坐了。 安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）本季強勢表現彷彿是預示著自己

NBA／楊恩紀錄之夜 罰球失手是給球迷加碼

躲過「戰犯」的老鷹隊球星楊恩（Trae Young），今日迎戰黃蜂隊，正規賽時間原本有機會提前拿下勝利，罰球卻2罰中1，...

NBA／一句「球隊無奪冠文化」KD趕走籃網教頭？

布魯克林籃網總教練亞特金森（Kenny Atkinson）日前下台，而陣中球星杜蘭特（Kevin Durant）現在更被爆出，曾在會議上質疑球隊缺乏冠軍文化；大咖球星的聲音，可能是教練下台的原因之一。

NBA／ESPN評25歲以下最佳球員 唐西奇引領風騷

美國權威媒體ESPN近日評選出全聯盟25歲以下最好的25名球員，其中獨行俠的二年級生唐西奇（Luka Doncic）高居榜首，「怪物狀元」威廉森（Zion Williamson）則是緊追其後。

NBA／不爽遭驅逐 戈貝爾：下次雙手討公道

爵士隊今日92：101不敵暴龍隊，但裁判吹判再度意外奪走焦點。爵士隊戈貝爾（Rudy Gobert）與阿努諾比（OG A...

NBA／三分球產能高質量 羅賓森連創多項紀錄

擁有一個響亮名字的羅賓森（Duncan Robinson），近期躍升成為全聯盟最火熱的超級射手！ 身高6呎7吋的羅賓森最近3場比賽分別砍進9顆、8顆、7顆三分球，追平連續場次至少轟進7記三分球的

NBA／連勝強隊過最棒周末 麥基：湖人是世界最佳

湖人隊先退聯盟龍頭公鹿隊、昨天在「洛城內戰」再以112：103擊敗全員出擊的快艇隊，在美國時間度過「最棒周末」，連退強敵...

公鹿危機浮現 解決字母哥缺陷現在還不算晚

聯盟戰績第一公鹿過去四戰三敗，輸熱火、湖人、太陽，這只是單周低潮，沒人懷疑公鹿總體戰力，公鹿也有挑戰65勝實力，創造連續兩季至少60勝紀錄。但季後賽公鹿能不能比例行賽更好更出色，還是讓人好奇。

NBA／勇士貼公告提醒球迷 進球場增染疫風險

新冠肺炎疫情沒有趨緩趨勢，位於舊金山灣區南部的聖塔克拉拉郡（Santa Clara County），是美國新冠肺炎疫情最...

NBA／詹皇改口 關門比賽也願上場

先前曾放話NBA比賽「沒觀眾就不打」，湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）今天改口，他表示NBA若...

NBA／今日戰績表 字母哥休兵公鹿首嚐3連敗

NBA今日戰績表 黃蜂 138:143(2OT) 老鷹 公鹿 95:109金塊 暴龍 101:92 爵士 NBA明日賽程 時間 客場 主場 07:00 塞爾

NBA／力挺淪過街老鼠多蘭 尼克舊將：他很棒

尼克老闆多蘭（James Dolan）本來就不得紐約人心，近日更幾乎成為人人喊打的過街老鼠，主因在於他惹火死忠尼克球迷導演史派克李（Spike Lee），此外也持續有報導指出有觀眾因高喊要多蘭出售尼克

熱門新聞

NBA／請纓盯字母哥與雷納德 詹皇：剩下就是歷史

NBA／連勝強隊過最棒周末 麥基：湖人是世界最佳

NBA／ESPN評25歲以下最佳球員 唐西奇引領風騷

NBA／湯瑪斯與克勞佛待價而沽 安吉點殘酷一面

NBA／三分球產能高質量 羅賓森連創多項紀錄

NBA／一句「球隊無奪冠文化」KD趕走籃網教頭？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。