NBA／詹皇改口 關門比賽也願上場

先前曾放話NBA比賽「沒觀眾就不打」，湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）今天改口，他表示NBA若閉門進行，他會十分失望，但也願意聆聽聯盟決定。

詹姆斯解釋說，上周第一次被問到相關問題，他還不清楚是在討論新冠肺炎的因應可能，「當然如果沒球迷我會非常失望，因為我是為了他們而戰，我為了家人、為球迷而打球。」

湖人今天出戰籃網隊，詹姆斯因左髖部痠痛出賽成疑，他本人表示打算出賽，同時承諾，若是未來可能「關門」舉行賽事，他也不會置身事外。

詹姆斯說：「他們有說，如果做出這樣決定，比賽是可能沒人進場，若是如此我會非常失望，但同時你也必須聽那些正在追蹤事情的人，如果他們覺得這是對球員、球隊和聯盟安全最好的方式，那我們會聽。」

湖人教頭佛蓋爾（Frank Vogel）也提到，球團隊醫昨天已和團隊開過一次會，討論防疫相關方式和措施。

昨天NBA、MLB、NHL和MLS也發布聯合公告，禁止媒體進入球員休息室，這條規定今天開始實行，詹姆斯和媒體間的距離就維持6到8呎；詹姆斯也被媒體詢問，和記者距離如此「遙遠」是否不太適應，他開玩笑說「安全多了」、「媒體對自己常造成威脅」，再補充說：「我很想念你們在這裡，就在我旁邊，這對採訪是非常大的挑戰。」