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NBA／楊恩紀錄之夜 罰球失手是給球迷加碼

聯合報 / 記者林宋以情／即時報導

躲過「戰犯」的老鷹隊球星楊恩（Trae Young），今日迎戰黃蜂隊，正規賽時間原本有機會提前拿下勝利，罰球卻2罰中1，所幸最終球隊仍在二度延長賽143：138氣走黃蜂，轟下31分、16助攻的他賽後打趣說，罰球不進是要給球迷多看點比賽。

楊恩正規賽終場前1.8秒獲兩罰，但只罰進一球，讓雙方進入延長，楊恩在首次延長賽中同樣有奪勝機會，但拋投失手，逼得兩隊「加班」拚二度延長。

「我只是想給球迷們加碼。」楊恩賽後開玩笑道。回歸正經，楊恩坦言是自己讓球隊逼不得已進入延長賽，所以也背負奪勝責任，「感謝隊員們都信任我，拚戰整場也感覺到全隊的求勝心，贏球感覺很棒，特別是在延長賽拿到勝利。」

這是楊恩本季第三場、生涯第四場至少拿到30分、15助攻比賽，過去生涯前兩季30-15場次多於他的只有「大○」羅伯森（Oscar Robertson）的17次和阿奇巴德（Tiny Archibald）的5次。

楊恩在三分線上也達成另項紀錄，此役三分球13投6中，在生涯第140場成為史上最快達成生涯350顆三分球球員，擠下里拉德（Damian Lillard）的142場。

楊恩 黃蜂 Damian Lillard

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