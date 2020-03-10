NBA／不爽遭驅逐 戈貝爾：下次雙手討公道

爵士隊今日92：101不敵暴龍隊，但裁判吹判再度意外奪走焦點。爵士隊戈貝爾（Rudy Gobert）與阿努諾比（OG Anunoby），在末節倒數40.6秒雙雙遭驅逐出場，戈貝爾賽後餘怒未消，不認同執法裁判作為，下回要自己討回公道。

此役雙方打出火氣，終場前1分鐘，戈貝爾罰球線接球準備雙手爆扣，就遭阿努諾比側面封阻，當時裁判並未響哨，回頭席亞康切入要道犯規，就已讓戈貝爾相當不服氣，也埋下他阿努諾比稍後肢體衝突的導火線。

席亞康兩罰俱中，爵士米契爾跳投未果，搶下進攻籃板後發生失誤，倒數45.9秒球權還給暴龍隊，戈貝爾在回防時突遭阿努諾比右手肘擊，隨後在禁區右側與阿努諾比互推，雙方球員爆發推擠，最終兩人遭判雙方技術犯規，雙雙驅逐出場。

戈貝爾為自己抱屈，表示阿努諾比的手肘朝他臉上招呼，而裁判並未盡到保護球員的責任，「我們的確有些口角，但卻都被驅逐出場，而我從頭到尾並未反擊，這讓我十分不解。」

出賽32分鐘6分、4籃板進帳的戈貝爾說：「我不認為我有做錯任何事，下一次我會用雙手討回公道，他們才有驅逐我出場的理由。」