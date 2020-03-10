NBA／今日戰績表 字母哥休兵公鹿首嚐3連敗
NBA今日戰績表
黃蜂 138:143(2OT) 老鷹
公鹿 95:109金塊
暴龍 101:92 爵士
NBA明日賽程
時間 客場 主場
07:00 塞爾蒂克 vs. 溜馬
07:00 尼克 vs. 巫師
08:00 騎士 vs. 公牛
08:00 灰狼 vs. 火箭
08:00 獨行俠 vs. 馬刺
08:00 魔術 vs. 灰熊
10:00 太陽 vs. 拓荒者
10:30 快艇 vs. 勇士
10:30 籃網 vs. 湖人 (緯來體育台、愛爾達體育1台)
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