NBA／今日戰績表 字母哥休兵公鹿首嚐3連敗

上一次由後衛奪得年度最佳防守球員獎得追溯至1996年，當時是「手套」裴頓（Gary Payton）拿下此一殊榮，而之間除去禁區長人也僅有2位前鋒曾入選，分別是2004年的亞泰斯特（Ron Artest

2020-03-10 11:40