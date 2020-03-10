快訊

新冠肺炎疫情蔓延百國 世衛稱全球大流行威脅「非常真實」

口罩實名制2.0周四上路 12日起預購、自付7元運費

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／兩傷兵回歸倒數 灰熊搶季後賽門票利多

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
灰熊前鋒杰倫傑克森有望下周歸隊。 路透
灰熊前鋒杰倫傑克森有望下周歸隊。 路透

搶季後賽門票進入白熱化階段，西區暫居第8位的灰熊隊希望陣中戰力能盡快回歸，前鋒杰倫傑克森（Jaren Jackson Jr.）和溫史洛（Justise Winslow）有望下周歸陣，無疑是球隊好消息。

身為灰熊第二得分點，杰倫傑克森美國時間2月21日扭傷左膝蓋後就成傷兵，無法提供球隊場均16.9分、1.6阻攻的火力；上月從熱火隊交易來的溫史洛，因背傷所困，還沒留下身披灰熊戰袍的出賽記錄。

灰熊球團今天表示，兩名傷兵預計下周就會加入團隊，為爭取季後賽門票注入強心針；灰熊目前排名第8，和排名第7的獨行俠隊有7場半的勝差，和緊追在後的鵜鶘隊和國王隊勝差則是4場，和排名11的拓荒者隊差距4場半。

灰熊也宣布，因右四頭肌傷勢缺陣的菜鳥克拉克（Brandon Clarke），本季也有機會回歸；克拉克本季可貢獻場均12.0分、5.8籃板，且命中率高達6成2。

灰熊 鵜鶘

延伸閱讀

NBA／灰熊客場連兩戰淨勝39分 聯盟史上首見

兩新星曾是一時瑜亮 泰托姆成就狠甩傑克森

相關新聞

公鹿危機浮現 解決字母哥缺陷現在還不算晚

聯盟戰績第一公鹿過去四戰三敗，輸熱火、湖人、太陽，這只是單周低潮，沒人懷疑公鹿總體戰力，公鹿也有挑戰65勝實力，創造連續兩季至少60勝紀錄。但季後賽公鹿能不能比例行賽更好更出色，還是讓人好奇。

NBA／請纓盯字母哥與雷納德 詹皇：剩下就是歷史

美國時間上個周末率湖人先後戰勝公鹿與快艇，主帥佛蓋爾（Frank Vogel）直呼這是詹姆斯（LeBron James）披上紫金戰袍後「最棒周末」。 詹姆斯先是對公鹿繳出37分、8籃板與8助攻表

NBA／連勝強隊過最棒周末 麥基：湖人是世界最佳

湖人隊先退聯盟龍頭公鹿隊、昨天在「洛城內戰」再以112：103擊敗全員出擊的快艇隊，在美國時間度過「最棒周末」，連退強敵...

NBA／三分球產能高質量 羅賓森連創多項紀錄

擁有一個響亮名字的羅賓森（Duncan Robinson），近期躍升成為全聯盟最火熱的超級射手！ 身高6呎7吋的羅賓森最近3場比賽分別砍進9顆、8顆、7顆三分球，追平連續場次至少轟進7記三分球的

NBA／公鹿雙星缺陣 不敵金塊首吞3連敗

戰績高居聯盟首位的公鹿隊，率先拿到季後賽門票後卻連吞敗場，今天在兩大球星「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Ante...

NBA／韋德力薦最佳防守球員 史馬特感激在心

上一次由後衛奪得年度最佳防守球員獎得追溯至1996年，當時是「手套」裴頓（Gary Payton）拿下此一殊榮，而之間除去禁區長人也僅有2位前鋒曾入選，分別是2004年的亞泰斯特（Ron Artest

NBA／新冠肺炎防疫 聯盟禁媒體進休息室

美國的新冠肺炎確診人數已超過五百例，北美職業運動防疫紛紛做出因應策略，NBA和MLB將加入NHL行列，禁止媒體記者在賽前...

NBA／今日戰績表 字母哥休兵公鹿首嚐3連敗

NBA今日戰績表 黃蜂 138:143(2OT) 老鷹 公鹿 95:109金塊 暴龍 101:92 爵士 NBA明日賽程 時間 客場 主場 07:00 塞爾

NBA／力挺淪過街老鼠多蘭 尼克舊將：他很棒

尼克老闆多蘭（James Dolan）本來就不得紐約人心，近日更幾乎成為人人喊打的過街老鼠，主因在於他惹火死忠尼克球迷導演史派克李（Spike Lee），此外也持續有報導指出有觀眾因高喊要多蘭出售尼克

NBA／兩傷兵回歸倒數 灰熊搶季後賽門票利多

搶季後賽門票進入白熱化階段，西區暫居第8位的灰熊隊希望陣中戰力能盡快回歸，前鋒杰倫傑克森（Jaren Jackson J...

NBA／湯瑪斯與克勞佛待價而沽 安吉點殘酷一面

《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）日前報導，老將克勞佛（Jamal Crawford）還在尋求重返NBA，而遭釋出的湯瑪斯（Isaiah Thomas）也在推特嘆

NBA／傳成尼克總裁目標 保羅與安東尼均否認

尼克新任總裁羅斯（Leon Rose）正式走馬上任，先前擔任經紀人時旗下客戶包括保羅（Chris Paul）與安東尼（Carmelo Anthony）等人，如今也有繪聲繪影流言指出，羅斯有意網羅這2人

熱門新聞

NBA／請纓盯字母哥與雷納德 詹皇：剩下就是歷史

MLB／傷癒復出返先發 林子偉對塞揚名投敲安

公鹿危機浮現 解決字母哥缺陷現在還不算晚

超高顏值為你加油打氣！20大人氣中職啦啦隊正妹隊員

NBA／替4連敗火箭開藥單 教頭丹東尼堅持投三分

NBA／公鹿雙星缺陣 不敵金塊首吞3連敗

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。