NBA／兩傷兵回歸倒數 灰熊搶季後賽門票利多

搶季後賽門票進入白熱化階段，西區暫居第8位的灰熊隊希望陣中戰力能盡快回歸，前鋒杰倫傑克森（Jaren Jackson Jr.）和溫史洛（Justise Winslow）有望下周歸陣，無疑是球隊好消息。

身為灰熊第二得分點，杰倫傑克森美國時間2月21日扭傷左膝蓋後就成傷兵，無法提供球隊場均16.9分、1.6阻攻的火力；上月從熱火隊交易來的溫史洛，因背傷所困，還沒留下身披灰熊戰袍的出賽記錄。

灰熊球團今天表示，兩名傷兵預計下周就會加入團隊，為爭取季後賽門票注入強心針；灰熊目前排名第8，和排名第7的獨行俠隊有7場半的勝差，和緊追在後的鵜鶘隊和國王隊勝差則是4場，和排名11的拓荒者隊差距4場半。

灰熊也宣布，因右四頭肌傷勢缺陣的菜鳥克拉克（Brandon Clarke），本季也有機會回歸；克拉克本季可貢獻場均12.0分、5.8籃板，且命中率高達6成2。