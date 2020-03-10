NBA／一句「球隊無奪冠文化」KD趕走籃網教頭？
布魯克林籃網總教練亞特金森（Kenny Atkinson）日前下台，而陣中球星杜蘭特（Kevin Durant）現在更被爆出，曾在會議上質疑球隊缺乏冠軍文化；大咖球星的聲音，可能是教練下台的原因之一。
據悉在有多名老將參與的會議上，球員對球團現況感到失望，期望控衛丁威迪（Spencer Dinwiddie）打出自己的特色；喬丹（DeAndre Jordan）也被點名需要挺身而出。
根據「The Athletic」報導，杜蘭特指出球對需要改變習慣，目前並沒有發展出應有的冠軍文化。球員的批評讓亞特金森耿耿於懷，但他並沒有帶著滿滿動力進行改革，反倒認為在這個時間點離開，對自己和球團都好。
也有謠言傳出，杜蘭特和厄文（Kyrie Irving）皆沒有意願為亞特金森奮戰。
目前籃網由沃恩（Jacque Vaughn）擔任代理總教練，但傳出厄文希望球團找來曾幫助他2016年在騎士奪冠的總教練魯烏（Tyronn Lue）執教。
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