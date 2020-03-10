NBA／連勝強隊過最棒周末 麥基：湖人是世界最佳

湖人隊先退聯盟龍頭公鹿隊、昨天在「洛城內戰」再以112：103擊敗全員出擊的快艇隊，在美國時間度過「最棒周末」，連退強敵的表現除讓主帥佛蓋爾（Frank Vogel）說滿意、「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）社群平台發戴上皇冠的加冕影片，中鋒麥基（JaVale McGee）也稱球隊是「世界上最棒隊伍」。

快艇是西區排名第2的隊伍，擁有上季率暴龍隊奪下隊史首冠的總冠軍賽MVP雷納德（Kawhi Leonard），公鹿則是聯盟戰績最佳的球隊，由上季MVP「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）領軍，連勝強敵讓麥基直呼以球隊「黃金時期」為榮。

「這非常重要，可以讓質疑者閉嘴，現在湖人就是世界上最佳團隊。」麥基如此形容「洛城內戰」奪勝的意義。

根據紀錄，湖人前一次連續擊敗聯盟兩支排名前4的球隊，已要回溯到2009年2月，當時「紫金軍團」先勝塞爾蒂克隊，再退騎士隊，最終在季後賽高捧金盃。

昨天繳出28分、9助攻、7籃板和2阻攻的詹姆斯還得到隊友背書，戴維斯（Anthony Davis）喊說，詹姆斯攻守兩端都是佼佼者，絕對有資格再拿MVP，「他持續和世界展現，他為何是最好球員，如果大家不了解，看了這兩場比賽，我想他們就會明白了。」