NBA／公鹿雙星缺陣 不敵金塊首吞3連敗

戰績高居聯盟首位的公鹿隊，率先拿到季後賽門票後卻連吞敗場，今天在兩大球星「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）和米道頓（Khris Middleton）都缺陣下，以95：109敗給金塊隊，本季首吞3連敗。

安戴托昆波在上周碰湖人隊時左膝輕微扭傷，MRI檢查後並不嚴重，但連兩場「背靠背」的客場都休兵；在上季MVP缺陣下，公鹿昨天以131：140敗給太陽，吞下本季首度2連敗。

今天轉戰丹佛，前一戰合轟67分的米道頓和布萊德索（Eric Bledsoe）也缺席，先發陣容大變動，安戴托昆波的哥哥T‧安戴托昆波（Thanasis Antetokounmpo）首度嘗到先發滋味。

金塊把握機會，首節就飆進7記三分球，其中替補上場的葛蘭特（Jerami Grant）就包辦3球，他一上場就展現超效率，第一節僅出賽4分鐘就貢獻4投3中三分球在內的11分，加上米爾賽普（Paul Millsap）13分領軍，助隊首節取得39：24領先。

公鹿第二節雖回敬30：23攻勢，差距一度縮小到個位數，第三節也將金塊得分壓制在14分，射手考佛（Kyle Korver）第四節外線破網後更將差距縮小到74：76，但金塊穆雷（Jamal Murray）決勝節先包辦全隊前9分，再助攻給普拉里（Mason Plumlee）爆扣，個人秀穩住領先，最終仍以14分差距賞給公鹿3連敗。

穆雷全場貢獻20分，米爾賽普也有20分、10籃板，葛蘭特板凳貢獻19分；今天「星光」黯淡的公鹿，替補上場的考佛轟下全場最高23分，布朗（Sterling Brown）的16分已是先發最佳。