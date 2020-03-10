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NBA／快艇補強內線 10天短約簽諾亞
剛在「洛城內戰」吞敗，快艇隊今天馬上宣布補強，確定和老將諾亞（Joakim Noah）簽下10天短約，盼借重經驗值，讓球隊有更好的化學變化。
快艇昨天敗給湖人隊後，教頭瑞佛斯（Doc Rivers）就開玩笑說，他無法透露球隊打算簽下的神秘人物，不過諾亞名字早就被提及過，快艇球團今天也正式迎接35歲老將加入。
快艇總裁法蘭克（Lawrence Frank）形容說，諾亞是不屈不撓的競爭者，也是公認的贏家，「他的經驗、敏銳度和韌性，會和我們在休息室融合得很好。」
祖巴茲（Ivica Zubac）是快艇的固定先發內線，年度第六人候選人哈瑞爾（Montrezl Harrell）從板凳上也有場均18.7分、7.1籃板貢獻，諾亞的加入為快艇板凳區提升深度。
上月底剛過35歲的諾亞，曾兩度入選明星賽，2014年還摘下年度最佳防守球員；他在NBA前9個賽季都效力公牛隊，之後轉戰紐約兩年，本季是從灰熊隊出發，泰半時間以替補出賽的他，場均有7.1分。
諾亞在灰熊場均上場時間為16.5分鐘，快艇預期不需要諾亞同樣的上場時間；若是諾亞和新團隊磨合順利，再獲得另一個10天短約也是可能走向。
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