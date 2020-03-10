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公鹿危機浮現 解決字母哥缺陷現在還不算晚

聯合新聞網 / 特約記者李亦伸
字母哥(左)力拚詹姆斯(右)只打了半場好球，湖人防守一加強，公鹿就節節敗退，這讓人擔心他們還是無法在季後賽突圍。 美聯社
字母哥(左)力拚詹姆斯(右)只打了半場好球，湖人防守一加強，公鹿就節節敗退，這讓人擔心他們還是無法在季後賽突圍。 美聯社

聯盟戰績第一公鹿過去四戰三敗，輸熱火、湖人、太陽，這只是單周低潮，沒人懷疑公鹿總體戰力，公鹿也有挑戰65勝實力，創造連續兩季至少60勝紀錄。但季後賽公鹿能不能比例行賽更好更出色，還是讓人好奇。

公鹿近4戰3敗 字母哥身上出現有趣現象

對湖人，字母哥打出MVP水準32分、11籃板、6助攻，但公鹿103：113輸湖人。字母哥個人表現出色，發揮仍在水準之作，但公鹿其他隊友很平凡，字母哥表現帶不動團隊，加上湖人詹姆斯打出比字母哥更像MVP的37分、8籃板、8助攻，湖人帶走這場具有指標意義勝利。

對熱火，字母哥完全被熱火區域聯防和圍堵防守困死，字母哥被熱火針對性防守困住，18投6中只攻下13分、15籃板，其中三分球4投0中，2罰1中。

字母哥(左)跟熱火中鋒阿德巴約(右)在禁區攻防中討不便宜，而且只拿13分追平本季個人最低分紀錄。 美聯社
字母哥(左)跟熱火中鋒阿德巴約(右)在禁區攻防中討不便宜，而且只拿13分追平本季個人最低分紀錄。 美聯社

字母哥打不出個人水準，帶不動團隊，站不上罰球線，整場球節奏被熱火控制，熱火105：89大勝公鹿，公鹿下半場只得37分。公鹿4成投籃命中率遠低於賽季4成7，三分球34投7中，三分命中率2成，這樣的表現在東區不要說輸熱火，打暴龍、塞爾蒂克同樣贏不了。

對太陽，字母哥膝蓋發炎休戰，公鹿131：140被太陽射爆，太陽5成5命中率，43投19中三分球命中率4成4，罰球31：21，籃板球47：36，太陽完全勝公鹿。

防線突然崩潰 公鹿是否被高估？

不管字母哥被防守困死，還是個人有水準發揮，公鹿都輸球，字母哥跟隊友之間的默契、帶動性完全被對手切斷。字母哥缺戰，公鹿防線全面崩潰，打戰績墊底太陽還是輸球。

公鹿主將字母哥一缺賽，連太陽這樣的爛隊都來欺負人了！ 美聯社
公鹿主將字母哥一缺賽，連太陽這樣的爛隊都來欺負人了！ 美聯社

問題來了，公鹿是教練調度、執教有「漏洞」，還是字母哥帶隊能力和球技「罩門」被放大，或者是公鹿的陣容深度、輪換不如預期，被外界高估？

從比賽內容和個人數據看，公鹿今年戰力和陣容深度比上季有明顯成長：

一、替補控球希爾打出生涯高峰，場均9.6分，5成3投籃命中率和4成8三分命中率都是生涯最佳。

二、二年級後衛迪文森佐表現就像最佳第六人(三月場均13分5.8籃板3.8助攻)。

三、明星後衛米道頓(場均21分6籃板4助攻)同樣打出生涯最佳，並且是今年球季聯盟唯一180俱樂部成員

公鹿後衛米道頓(中)投籃命中率是驚人的49.9%，三分球也有不錯的41.8%，罰球命中率更高達90.8%。暴龍在防守他時都要動用到席亞康(左)和羅瑞(右)去包夾。 美聯社
公鹿後衛米道頓(中)投籃命中率是驚人的49.9%，三分球也有不錯的41.8%，罰球命中率更高達90.8%。暴龍在防守他時都要動用到席亞康(左)和羅瑞(右)去包夾。 美聯社

公鹿本季內線多了中鋒小洛培茲，板凳前鋒增添老將馬文威廉斯，三分射手考佛加盟，公鹿陣容整齊，深度更勝上季60勝賽季。字母哥就不用說了，個 數據、表現比上季更恐怖、更變態。既然不是陣容深度、天賦問題，3-4名主力持續進步，教練布丹霍澤也有聯盟水準以上表現，那麼公鹿最近4戰3敗，沒有字母哥就失去防守輸太陽，字母哥受困團隊就出問題栽給熱火，字母哥輸出夠水準卻還是輸湖人，就變得很玄，很難以理解。

除了字母哥左右護法米道頓、布萊德索必須要打出相對表現和穩定輸出，字母哥帶隊能力存在某種「缺陷」，公鹿需要教練和字母哥共同去解決。幸運的是，離季後賽還有一個半月，公鹿還有時間去解決問題。

字母哥極大優勢，卻也是他球技最大缺陷就是：字母哥大量持球、突破、攻防轉換，做為攻勢發起點和戰術核心，字母哥為自己和隊友創造各種出手機會空間，這種帶動力是公鹿難以阻擋的強勢。但字母哥同時也弱化隊友和公鹿在關鍵球戰術執行，一旦字母哥切不進去，無法為隊友創造空間，同時不斷突破對手防線，字母哥在場上、大量持球，就會變成公鹿攻防最大負擔。

還記得2019年籃球世界杯，當字母哥持球面對種種包夾、圍堵，切不進去，禁區塞滿防守球員，希臘教練最好應變就是把字母哥放在板凳上，否則希臘攻防兩端完全打不出章法和團隊。

字母哥在世界盃被包夾時遇到的挫折，以及無法融入團隊的罩門明顯被放大，對手紛紛加以利用。 歐新社資料照片
字母哥在世界盃被包夾時遇到的挫折，以及無法融入團隊的罩門明顯被放大，對手紛紛加以利用。 歐新社資料照片

公鹿接下來也會面臨相同挑戰，一旦對手防守執行到位，困住字母哥(如湖人)，甚至困死字母哥(如熱火)，那麼東區暴龍、塞爾蒂克、熱火想在系列賽淘汰公鹿，機率會愈來愈大。

字母哥打得就像超級MVP，他是公鹿最大優勢，卻也是公鹿某種無法脫困負擔和缺陷。公鹿今年能不能在東區季後賽殺出重圍，變數還是很多。

公鹿 安戴托昆波

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