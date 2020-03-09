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NBA／防守詹姆斯 貝佛利：沒受挑戰

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
貝佛利(中)。 法新社
貝佛利(中)。 法新社

快艇隊今天在「洛城內戰」不敵湖人隊，不過主控貝佛利（Patrick Beverley）在103：112吞敗後仍不甘示弱，雖肯定「紫金軍團」表現，但提到防守「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）的感想，他強調說：「沒受挑戰。」

記者想詢問貝佛利，當詹姆斯在對位防守者更換時試圖單打，就像第四節「小皇帝」多次的嘗試，貝佛利很快回應「一點也不難」；根據美國《ESPN》提供的數據，詹姆斯本戰17投7中攻下28分，沒有一次是在貝佛利防守下出手。

這也是本季第3度「洛城內戰」中湖人首度奪勝，貝佛利坦言雖然只是一場比賽，但卻是洛杉磯大事，不過雖很難接受這場敗仗，球隊沉澱後會愈打愈好。

湖人前一戰擊敗聯盟戰績最佳的公鹿隊，今天面對全員出擊的快艇也收下勝利，也讓快艇嘗到全隊健康出賽的第一場敗仗、前10戰全奪勝的完美勝率破功。

今天攻下全場最高31分的喬治（Paul George）表示，要在聯盟擊敗同支隊伍3次本來就不容易，比賽中也感受得到對手渴望勝利的態度，「我們還會再對陣他們一次，日子還是要過，我們不會因此低潮，還是會持續前進。」

快艇球星雷納德（Kawhi Leonard）今天雖有27分，但只有2籃板且沒有任何助攻，本季首度助攻數掛零，全隊12次助攻也寫下本季新低，教頭瑞佛斯（Doc Rivers）坦言對手拚戰精神優於自家球隊，自家球員傳導球也不夠多，都是下次對戰可以修正的環節。

快艇 詹姆斯 湖人

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