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NBA／增場館清潔人員 騎士發球迷防疫資訊

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
騎士在主場公布防疫措施。 美聯社
騎士在主場公布防疫措施。 美聯社

新冠肺炎（COVID-19）衝擊全球，美國確診案例突破400例，NBA已提出多項防疫措施給各球隊參考，騎士隊今天也在自家官網公告主場火箭抵押貸款場（Rocket Mortgage FieldHouse）的防疫訊息，請球迷在接續比賽遵守相關規定。

騎士公告的防疫措施，包括增設場館清潔人員，每場活動後都會全區域消毒，以及球場四處都設有自動消毒液供球迷使用、洗手間設置個人衛生和多洗手的告示等。

場館也根據疾病控制與預防中心發布相關準則，包括建議使用肥皂洗手至少20秒，尤其是如廁後、飲食前，還有擤鼻涕、打噴嚏和咳嗽後，若是無法用肥皂和水洗手，至少要用超過60度的酒精消毒。

騎士公告中也提醒，請球迷避免和染上感冒的人員接觸，且要避免觸碰自己的眼睛、鼻子和嘴巴，並呼籲身體不適者在家休息，咳嗽或打噴嚏時請用衛生紙，將衛生紙丟到垃圾桶後務必清潔雙手。

球團也呼籲，近期有到第一、第二級國家旅遊的旅客，請避免到火箭抵押貸款場，要在家完成14天居家檢疫再外出。

騎士 NBA

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