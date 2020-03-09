快訊

整理包／油價為何崩盤？會探多低？ 憂沙俄放手增產

為國抗疫還被收隔離費…副鎮長丟官 誰該付錢輿論還在戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／希臘怪物膝傷休兩場 公鹿首吞連敗

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
公鹿隊球星「字母哥」安戴托昆波傳出傷情，坐在一旁為隊友加油。 路透
公鹿隊球星「字母哥」安戴托昆波傳出傷情，坐在一旁為隊友加油。 路透

提前拿到季後賽門票的公鹿隊，當家球星「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）卻傳出「傷情」，球團今天宣布，安戴托昆波因左膝輕微扭傷，兩場客場比賽都不會上陣。

公鹿前天從洛杉磯開始客場3連戰，今天和太陽隊交手後就要飛往丹佛，「背靠背」迎接金塊隊挑戰；今天少了安戴托昆波火力供輸，聯盟戰績最佳的公鹿以131：140敗給太陽，吞下本季首度2連敗。

安戴托昆波是出戰湖人時受傷，經過MRI診斷，狀況讓球團鬆口氣，公鹿教頭布丹霍澤（Mike Budenholzer）說：「整體來說，我們很開心，雖非完全沒事，我認為這還是我們所期望的好的結果。」他也補充，接收到的訊息是「希臘怪物」還要觀察幾天，之後再評估狀況。

上季首度獲得MVP肯定的安戴托昆波，今年再打出連霸MVP的身手，場均可繳出29.6分和13.7籃板，兩項數據都是個人最佳；少了當家球星坐鎮的公鹿，和「希臘怪物」一同入選明星賽的米道頓（Khris Middleton）今天雖轟下39分，布萊德索（Eric Bledsoe）面對前東家也繳出28分，仍沒擋下第一節狂轟47分的太陽。

太陽布克（Devin Booker）全場36分有20分集中在第一節，加上魯比歐（Ricky Rubio）繳出25分、13助攻、13籃板「大三元」表現，送給聯盟龍頭近4場的第3敗。

安戴托昆波 公鹿 金塊

延伸閱讀

力扛「希臘怪物」 詹姆斯：接受挑戰

NBA／挺字母哥奪MVP 巴克利：他身邊沒有AD

作客南灘僅拿13分踢鐵板 安戴托昆波：任務艱鉅

球隊連83場得分破百中斷 安戴托昆波：贏球更重要

相關新聞

NBA／戴維斯、詹皇合轟58分 洛城內戰首勝快艇

戴維斯（Anthony Davis）轟下30分、「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）也贊助28分，湖人隊雙星今天...

NBA／哈勒戴轟本季新高 鵜鶘退灰狼報仇

爭奪季後賽門票的腳步持續向前，鵜鶘隊今天在哈勒戴（Jrue Holiday）轟本季新高37分領軍下，以120：107擊敗...

NBA／希臘怪物膝傷休兩場 公鹿首吞連敗

提前拿到季後賽門票的公鹿隊，當家球星「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）卻傳出「傷情」，...

NBA／大舅子柯瑞和隊友力挺到底 李：這就是兄弟之情

勇士球員李（Damion Lee）短短72小時將功贖罪，從敗戰狗熊一舉化身致勝英雄，隊友一致相挺也讓他感激無比，直呼：「這就是兄弟之情。」 李大舅子也是隊上頭牌球星柯瑞（Stephen Curr

NBA／阿德巴約挺身而出 熱火客場逆轉巫師

在左腳腳趾出現傷勢的情況下，巴特勒（Jimmy Butler）下半場大半時間都無法上陣，所幸本季表現突飛猛進的阿德巴約（Bam Adebayo）扛下重擔，全場攻下27分14籃板6助攻，搭配羅賓森（Du

NBA／華克致命失誤送超前分 雷霆克綠衫軍近10戰奪8勝

塞爾蒂克近4戰苦吞3敗，期間只贏了東區弱旅騎士，今天（9號）主場面對雷霆挑戰，關鍵時刻發生致命失誤，讓施羅德（Dennis Schroder）得手致勝上籃，加上回過頭泰托姆（Jayson Tatum）

NBA／今日戰績表 詹姆斯壓陣湖人擊破快艇

NBA今日戰績表 公牛 107:110 籃網 鵜鶘 120:107 灰狼 湖人 112:103 快艇 雷霆 105:104 塞爾蒂克 公鹿 131:140 太陽 熱火 100:89 巫師

NBA／開賽就被20:0 火箭失誤 哈登占一半

火箭隊昨天作客夏洛特開賽就遭震撼教育，儘管「大鬍子」哈登繳出卅分、十籃板、十四助攻的表現，但也出現十次失誤，球隊最終也以九十九比一○八不敵黃蜂隊，苦吞三連敗。

NBA／爭前八拚出火氣 麥凱倫：整個夏天都在練手臂

為了爭奪西區第八席位，國王與拓荒者兩隊都卯足全力誓言搶勝，但也在賽中出現衝突畫面，連恩（Alex Len）與麥凱倫（C....

NBA／接掌兵符立刻迎挑戰 沃恩：像龍捲風般匆忙

籃網隊昨晚拋出更換主帥的震撼彈，與總教練亞特金森（Kenny Atkinson）協議分手，由助理教練沃恩（Jacque ...

NBA／稱現今比賽就是軟 歐尼爾恨不得在役

火箭端出極端小球陣容，往往場上最高球員是6呎7吋的柯文頓（Robert Covington），退休後轉任球評的中鋒歐尼爾（Shaquille O'Neal）對此也感嘆異常，直言恨不得自己生在現代，深信

NBA／批轉播單位砲口對內 莫雷：彷彿是認知失調

NBA本季收視率表現不如預期，現象背後到底是何原因造成，各路專家意見難有共識，而火箭總管莫雷（Daryl Morey）也有自己一套解釋，他所持理論是轉播團隊常常帶頭發難，批評球賽內容，當然難讓球迷對N

熱門新聞

NBA／稱現今比賽就是軟 歐尼爾恨不得在役

NBA／戴維斯、詹皇合轟58分 洛城內戰首勝快艇

HBL／小巨蛋連輸兩場 南山教頭動辭職念頭

HBL／沒能牽媽媽進小巨蛋 林信寬大學繼續拚

NBA／哈登含失誤大四喜創紀錄 火箭不敵黃蜂

NBA／無懼柯瑞掛病號缺陣 勇士克76人止主場10連敗

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。