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NBA／希臘怪物膝傷休兩場 公鹿首吞連敗
提前拿到季後賽門票的公鹿隊，當家球星「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）卻傳出「傷情」，球團今天宣布，安戴托昆波因左膝輕微扭傷，兩場客場比賽都不會上陣。
公鹿前天從洛杉磯開始客場3連戰，今天和太陽隊交手後就要飛往丹佛，「背靠背」迎接金塊隊挑戰；今天少了安戴托昆波火力供輸，聯盟戰績最佳的公鹿以131：140敗給太陽，吞下本季首度2連敗。
安戴托昆波是出戰湖人時受傷，經過MRI診斷，狀況讓球團鬆口氣，公鹿教頭布丹霍澤（Mike Budenholzer）說：「整體來說，我們很開心，雖非完全沒事，我認為這還是我們所期望的好的結果。」他也補充，接收到的訊息是「希臘怪物」還要觀察幾天，之後再評估狀況。
上季首度獲得MVP肯定的安戴托昆波，今年再打出連霸MVP的身手，場均可繳出29.6分和13.7籃板，兩項數據都是個人最佳；少了當家球星坐鎮的公鹿，和「希臘怪物」一同入選明星賽的米道頓（Khris Middleton）今天雖轟下39分，布萊德索（Eric Bledsoe）面對前東家也繳出28分，仍沒擋下第一節狂轟47分的太陽。
太陽布克（Devin Booker）全場36分有20分集中在第一節，加上魯比歐（Ricky Rubio）繳出25分、13助攻、13籃板「大三元」表現，送給聯盟龍頭近4場的第3敗。
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