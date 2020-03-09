快訊

文藝復興與病毒：義大利「藝術防疫」大苦惱

MLB／紅襪教頭點名 林子偉或暫代第四號外野手

NBA／哈勒戴轟本季新高 鵜鶘退灰狼報仇

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
哈勒戴(右)進攻。 路透
哈勒戴(右)進攻。 路透

爭奪季後賽門票的腳步持續向前，鵜鶘隊今天在哈勒戴（Jrue Holiday）轟本季新高37分領軍下，以120：107擊敗灰狼隊，3連敗後迎接2連勝，戰績超越拓荒者隊、來到西區第10位，和西區第8的灰熊隊勝場差也縮小到4場。

哈勒戴除轟下全場最高分，還有9籃板和8助攻演出，全能身手讓贊助23分的選秀「狀元」威廉森（Zion Williamson）讚不絕口；話題新人說，哈勒戴近期表現出色，今天更是有「不可思議」的演出，尤其在關鍵時刻挺身而出。

五天前兩軍才剛交鋒，當時鵜鶘雖以134：139吞敗，但哈勒戴繳出27分、10籃板和12助攻的「大三元」成績，今天更演出本季第4度的30分以上演出、率隊打下勝利；本季3度碰灰狼，他場均貢獻27分，愈打愈有心得。

哈勒戴提到，灰狼緊追比數時，自家球隊都能及時回應，「我們可不想讓上次發生的事情再出現。」

鮑爾（Lonzo Ball）也為鵜鶘貢獻18分、8助攻，加上英格倫（Brandon Ingram）15分、12籃板「雙10」演出，聯手助隊在客場4連勝的首戰開出紅盤。

灰狼首節以29：36落後，第二節一度追平，但全隊今天外線33投僅8中，下半場想反撲沒能如願。畢斯利（Malik Beasley）21分、9籃板已是灰狼最佳，羅素（DAngelo Russell）雖有19分，但18投僅6中，三分球7次嘗試更全部落空，近5戰合計85投僅28中的他說：「這就是比賽的一部分，就讓它過去吧，我會沒事的。」

灰狼 鵜鶘

延伸閱讀

NBA／ 落選新秀寫三分球紀錄 熱火仍不敵鵜鶘

鵜鶘防守潰堤不敵灰狼 威廉森紀錄之夜成空

NBA／哈勒戴憶菜鳥生涯 要幫學長帶保險套

NBA／鵜鶘三劍客發威退騎士 急起直追季後賽席次

相關新聞

NBA／戴維斯、詹皇合轟58分 洛城內戰首勝快艇

戴維斯（Anthony Davis）轟下30分、「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）也贊助28分，湖人隊雙星今天...

NBA／哈勒戴轟本季新高 鵜鶘退灰狼報仇

爭奪季後賽門票的腳步持續向前，鵜鶘隊今天在哈勒戴（Jrue Holiday）轟本季新高37分領軍下，以120：107擊敗...

NBA／稱現今比賽就是軟 歐尼爾恨不得在役

火箭端出極端小球陣容，往往場上最高球員是6呎7吋的柯文頓（Robert Covington），退休後轉任球評的中鋒歐尼爾（Shaquille O'Neal）對此也感嘆異常，直言恨不得自己生在現代，深信

NBA／開賽就被20:0 火箭失誤 哈登占一半

火箭隊昨天作客夏洛特開賽就遭震撼教育，儘管「大鬍子」哈登繳出卅分、十籃板、十四助攻的表現，但也出現十次失誤，球隊最終也以九十九比一○八不敵黃蜂隊，苦吞三連敗。

NBA／爭前八拚出火氣 麥凱倫：整個夏天都在練手臂

為了爭奪西區第八席位，國王與拓荒者兩隊都卯足全力誓言搶勝，但也在賽中出現衝突畫面，連恩（Alex Len）與麥凱倫（C....

NBA／接掌兵符立刻迎挑戰 沃恩：像龍捲風般匆忙

籃網隊昨晚拋出更換主帥的震撼彈，與總教練亞特金森（Kenny Atkinson）協議分手，由助理教練沃恩（Jacque ...

NBA／批轉播單位砲口對內 莫雷：彷彿是認知失調

NBA本季收視率表現不如預期，現象背後到底是何原因造成，各路專家意見難有共識，而火箭總管莫雷（Daryl Morey）也有自己一套解釋，他所持理論是轉播團隊常常帶頭發難，批評球賽內容，當然難讓球迷對N

NBA／搶搭季後賽列車演卡位戰 國王輕取拓荒者振士氣

目前有機會追趕西區老8灰熊的球隊中，國王無疑是近況最佳隊伍，不但2度擊敗灰熊還在洛杉磯擊敗快艇，如今在前場意外敗給缺兵少將76人後，國王再次振作，以123比111擊退同樣在爭最後1張季後賽門票的拓荒者

NBA／今日戰績表 火箭哈登大三元仍不敵黃蜂

NBA今日戰績表 火箭 99:108 黃蜂 爵士 111:105 活塞 金塊 102:104 騎士 老鷹 101:118 灰熊 76人 114:118 勇士 國王 123:111 拓荒者

NBA／球隊經理大四夜圓夢出賽 杜蘭特贈簽名球衣勉勵

先前網路上瘋傳1段影片是傑克森州大在大四之夜時，就是球員畢業前在主場觀眾前最後一場比賽，讓陣中球隊經理李（Thomas Lee）一圓上場美夢，身材肥胖且充滿喜感的他更飆進遠距離三分長射讓全場陷入瘋狂。

NBA／傳主帥遭「捅了一刀」 總管嚴加駁斥與球員有關

籃網事先毫無預兆竟在離季後賽已經不遠時，與總教練亞特金森（Kenny Atkinson）協議分手，由助理教練沃恩（Jacque Vaughn）暫代兵符，引起全聯盟一片嘩然。 不少前籃網球員都紛紛

NBA／無懼柯瑞掛病號缺陣 勇士克76人止主場10連敗

休兵長達4個月後終於在前場復出，柯瑞（Stephen Curry）賽前卻傳出染病無法出賽消息，不過面對本季來到客場就彷彿不會打球的76人，勇士延續上一戰險些逆轉勝暴龍氣勢，這次關鍵時刻把握住機會，以1

熱門新聞

NBA／傳出湖人開條件 交易大限前有意延攬羅斯

NBA／稱現今比賽就是軟 歐尼爾恨不得在役

HBL／小巨蛋連輸兩場 南山教頭動辭職念頭

HBL／沒能牽媽媽進小巨蛋 林信寬大學繼續拚

NBA／哈登含失誤大四喜創紀錄 火箭不敵黃蜂

NBA／無懼柯瑞掛病號缺陣 勇士克76人止主場10連敗

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。