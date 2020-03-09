NBA／哈勒戴轟本季新高 鵜鶘退灰狼報仇

爭奪季後賽門票的腳步持續向前，鵜鶘隊今天在哈勒戴（Jrue Holiday）轟本季新高37分領軍下，以120：107擊敗灰狼隊，3連敗後迎接2連勝，戰績超越拓荒者隊、來到西區第10位，和西區第8的灰熊隊勝場差也縮小到4場。

哈勒戴除轟下全場最高分，還有9籃板和8助攻演出，全能身手讓贊助23分的選秀「狀元」威廉森（Zion Williamson）讚不絕口；話題新人說，哈勒戴近期表現出色，今天更是有「不可思議」的演出，尤其在關鍵時刻挺身而出。

五天前兩軍才剛交鋒，當時鵜鶘雖以134：139吞敗，但哈勒戴繳出27分、10籃板和12助攻的「大三元」成績，今天更演出本季第4度的30分以上演出、率隊打下勝利；本季3度碰灰狼，他場均貢獻27分，愈打愈有心得。

哈勒戴提到，灰狼緊追比數時，自家球隊都能及時回應，「我們可不想讓上次發生的事情再出現。」

鮑爾（Lonzo Ball）也為鵜鶘貢獻18分、8助攻，加上英格倫（Brandon Ingram）15分、12籃板「雙10」演出，聯手助隊在客場4連勝的首戰開出紅盤。

灰狼首節以29：36落後，第二節一度追平，但全隊今天外線33投僅8中，下半場想反撲沒能如願。畢斯利（Malik Beasley）21分、9籃板已是灰狼最佳，羅素（DAngelo Russell）雖有19分，但18投僅6中，三分球7次嘗試更全部落空，近5戰合計85投僅28中的他說：「這就是比賽的一部分，就讓它過去吧，我會沒事的。」