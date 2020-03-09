NBA／戴維斯、詹皇合轟58分 洛城內戰首勝快艇

戴維斯（Anthony Davis）轟下30分、「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）也贊助28分，湖人隊雙星今天在「洛城內戰」聯手飆分，率紫金軍團以112：103壓下快艇隊，除收下本季首度對戰勝利，也斬斷快艇6連勝。

剛收下季後賽門票的湖人，和目前西區排名第二的快艇有機會在季後賽對決，今天交鋒彷彿季後賽前哨戰，史坦波中心球場的球迷將比賽氣氛炒到高點；快艇雖是「主場」球隊，仍有眾多湖人球迷進場，詹姆斯第四節末完成「3分打」時，球迷大喊「MVP」的聲音迴盪球場。

有球迷炒熱氣氛，兩隊球星也上演飆分秀，除詹姆斯和戴維斯合轟58分，快艇雙星也繳出亮眼數據，喬治（Paul George）轟下全場最高31分，雷納德（Kawhi Leonard）也攻得27分，兩人得分和湖人雙球星抵銷，但紫金軍團還有布萊德利（Avery Bradley）跳出，他轟下本季新高6記三分彈，其中4球集中在第三節，率湖人從半場49：53落後到85：81反超。

詹姆斯第四節再以三分球拉開序幕，他和戴維斯聯手打出14：6攻勢，領先擴大到兩位數，喬治和雷納德雖也合攻12分試圖反撲，但逆轉仍差一步，本季3度交手首度吞敗，也是本季第11場全員出擊的首敗。

今天奪勝的湖人，本季面對西區隊伍的客場成績堆進到20勝2敗。