快訊

文藝復興與病毒：義大利「藝術防疫」大苦惱

MLB／紅襪教頭點名 林子偉或暫代第四號外野手

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／戴維斯、詹皇合轟58分 洛城內戰首勝快艇

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導

戴維斯（Anthony Davis）轟下30分、「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）也贊助28分，湖人隊雙星今天在「洛城內戰」聯手飆分，率紫金軍團以112：103壓下快艇隊，除收下本季首度對戰勝利，也斬斷快艇6連勝。

剛收下季後賽門票的湖人，和目前西區排名第二的快艇有機會在季後賽對決，今天交鋒彷彿季後賽前哨戰，史坦波中心球場的球迷將比賽氣氛炒到高點；快艇雖是「主場」球隊，仍有眾多湖人球迷進場，詹姆斯第四節末完成「3分打」時，球迷大喊「MVP」的聲音迴盪球場。

有球迷炒熱氣氛，兩隊球星也上演飆分秀，除詹姆斯和戴維斯合轟58分，快艇雙星也繳出亮眼數據，喬治（Paul George）轟下全場最高31分，雷納德（Kawhi Leonard）也攻得27分，兩人得分和湖人雙球星抵銷，但紫金軍團還有布萊德利（Avery Bradley）跳出，他轟下本季新高6記三分彈，其中4球集中在第三節，率湖人從半場49：53落後到85：81反超。

詹姆斯第四節再以三分球拉開序幕，他和戴維斯聯手打出14：6攻勢，領先擴大到兩位數，喬治和雷納德雖也合攻12分試圖反撲，但逆轉仍差一步，本季3度交手首度吞敗，也是本季第11場全員出擊的首敗。

今天奪勝的湖人，本季面對西區隊伍的客場成績堆進到20勝2敗。

湖人 快艇 詹姆斯

延伸閱讀

NBA／詹皇紀錄夜壓公鹿 湖人確定重返季後賽

NBA／史上第3人！ 詹姆斯達最年輕34000分

中學時期品學兼優 師長讚雷納德超成熟

NBA／挺字母哥奪MVP 巴克利：他身邊沒有AD

相關新聞

NBA／戴維斯、詹皇合轟58分 洛城內戰首勝快艇

戴維斯（Anthony Davis）轟下30分、「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）也贊助28分，湖人隊雙星今天...

NBA／哈勒戴轟本季新高 鵜鶘退灰狼報仇

爭奪季後賽門票的腳步持續向前，鵜鶘隊今天在哈勒戴（Jrue Holiday）轟本季新高37分領軍下，以120：107擊敗...

NBA／稱現今比賽就是軟 歐尼爾恨不得在役

火箭端出極端小球陣容，往往場上最高球員是6呎7吋的柯文頓（Robert Covington），退休後轉任球評的中鋒歐尼爾（Shaquille O'Neal）對此也感嘆異常，直言恨不得自己生在現代，深信

NBA／開賽就被20:0 火箭失誤 哈登占一半

火箭隊昨天作客夏洛特開賽就遭震撼教育，儘管「大鬍子」哈登繳出卅分、十籃板、十四助攻的表現，但也出現十次失誤，球隊最終也以九十九比一○八不敵黃蜂隊，苦吞三連敗。

NBA／爭前八拚出火氣 麥凱倫：整個夏天都在練手臂

為了爭奪西區第八席位，國王與拓荒者兩隊都卯足全力誓言搶勝，但也在賽中出現衝突畫面，連恩（Alex Len）與麥凱倫（C....

NBA／接掌兵符立刻迎挑戰 沃恩：像龍捲風般匆忙

籃網隊昨晚拋出更換主帥的震撼彈，與總教練亞特金森（Kenny Atkinson）協議分手，由助理教練沃恩（Jacque ...

NBA／批轉播單位砲口對內 莫雷：彷彿是認知失調

NBA本季收視率表現不如預期，現象背後到底是何原因造成，各路專家意見難有共識，而火箭總管莫雷（Daryl Morey）也有自己一套解釋，他所持理論是轉播團隊常常帶頭發難，批評球賽內容，當然難讓球迷對N

NBA／搶搭季後賽列車演卡位戰 國王輕取拓荒者振士氣

目前有機會追趕西區老8灰熊的球隊中，國王無疑是近況最佳隊伍，不但2度擊敗灰熊還在洛杉磯擊敗快艇，如今在前場意外敗給缺兵少將76人後，國王再次振作，以123比111擊退同樣在爭最後1張季後賽門票的拓荒者

NBA／今日戰績表 火箭哈登大三元仍不敵黃蜂

NBA今日戰績表 火箭 99:108 黃蜂 爵士 111:105 活塞 金塊 102:104 騎士 老鷹 101:118 灰熊 76人 114:118 勇士 國王 123:111 拓荒者

NBA／球隊經理大四夜圓夢出賽 杜蘭特贈簽名球衣勉勵

先前網路上瘋傳1段影片是傑克森州大在大四之夜時，就是球員畢業前在主場觀眾前最後一場比賽，讓陣中球隊經理李（Thomas Lee）一圓上場美夢，身材肥胖且充滿喜感的他更飆進遠距離三分長射讓全場陷入瘋狂。

NBA／傳主帥遭「捅了一刀」 總管嚴加駁斥與球員有關

籃網事先毫無預兆竟在離季後賽已經不遠時，與總教練亞特金森（Kenny Atkinson）協議分手，由助理教練沃恩（Jacque Vaughn）暫代兵符，引起全聯盟一片嘩然。 不少前籃網球員都紛紛

NBA／無懼柯瑞掛病號缺陣 勇士克76人止主場10連敗

休兵長達4個月後終於在前場復出，柯瑞（Stephen Curry）賽前卻傳出染病無法出賽消息，不過面對本季來到客場就彷彿不會打球的76人，勇士延續上一戰險些逆轉勝暴龍氣勢，這次關鍵時刻把握住機會，以1

熱門新聞

NBA／傳出湖人開條件 交易大限前有意延攬羅斯

NBA／稱現今比賽就是軟 歐尼爾恨不得在役

HBL／小巨蛋連輸兩場 南山教頭動辭職念頭

HBL／沒能牽媽媽進小巨蛋 林信寬大學繼續拚

NBA／哈登含失誤大四喜創紀錄 火箭不敵黃蜂

NBA／無懼柯瑞掛病號缺陣 勇士克76人止主場10連敗

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。