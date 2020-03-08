NBA／爭前八拚出火氣 麥凱倫：整個夏天都在練手臂

為了爭奪西區第八席位，國王與拓荒者兩隊都卯足全力誓言搶勝，但也在賽中出現衝突畫面，連恩（Alex Len）與麥凱倫（C.J. McCollum）在第三節中一次卡位時發生激烈姿體碰撞，好在雙方人員及時阻止衝突擴大，但賽後麥凱倫説：「我整個夏天都在練手臂，應該起碼讓我用一下。」

目前分居西區第九、十名的拓荒者與國王今天正面交鋒，為了爭取八席晉級季後賽的門票，兩隊也都卯足全力，也在第三節還剩8分50秒時出現衝突畫面。

只見連恩與麥凱倫在擋人卡位時出現推擠，還險些出現互毆畫面，好在第一時間裁判將兩人隔開，兩隊人員也立刻阻止衝突擴大，但兩人仍都各吞下一次技術犯規。

賽後麥凱倫談到此次衝突，他表示此役球隊在賽中進行得並不順利，也認為連恩在掩護後就可以移動，沒必要把自己擋在那邊，「我不喜歡他這樣貼著我，以及把手放在我身上的方式。」

而推擠衝突發生後，也看出雙方一度試圖想要出拳，要是沒有人將雙方拉住，衝突可能一觸即發。對此麥凱倫説自己也做好要打架的準備了，「我整個夏天都在鍛鍊手臂，起碼讓我用一下。如果他們沒把我抱住，你知道的，你就會看到一些事情發生。」

國王荷姆斯（Richaun Holmes）則說：「我們需要這樣，連恩為球隊帶來了強硬態度，我們常討論為季後賽所做的準備，我想就是這種，我們很高興看到他遇到任何人都不退縮。」

國王主帥華頓（Luke Walton）則不希望看到有任何人因衝突而受傷，「但為了發揮我們的優勢，有時唯一辦法就是表現的強硬。」