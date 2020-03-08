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NBA／接掌兵符立刻迎挑戰 沃恩：像龍捲風般匆忙

聯合報 / 記者毛琬婷／即時報導
沃恩。資料照(路透)
沃恩。資料照(路透)

籃網隊昨晚拋出更換主帥的震撼彈，與總教練亞特金森（Kenny Atkinson）協議分手，由助理教練沃恩（Jacque Vaughn）暫代兵符，而在季後賽衝刺階段，沃恩也面臨極大挑戰，台灣時間9日他就要迎來執教首戰，也讓他直呼：「準備明天的比賽就像是龍捲風般匆忙。」

在決定換帥後，籃網很快就要在明天於自家主場迎戰公牛隊，而目前籃網暫居東區第七名，與第八、九名的魔術隊及巫師隊分別有0.5、5場勝差，只要接下來的比賽球隊表現不荒腔走板，應可順利挺進季後賽。

代理主帥沃恩談到明天將迎來執教首戰，他說：「事情有些超乎我的預料和想像，準備明天的比賽就像是龍捲風一般的匆忙，我要和球員們談話、和工作人員溝通，但這就是我們現在的樣子了，我們會繼續前進的。」

不過籃網傳出主帥異動的消息不只震撼的球隊，同時也在聯盟中引發話題，後續有消息傳出，陣中球星厄文（Kyrie Irving）早就對亞特金森不滿，且他希望能由騎士隊前主帥泰隆盧（Tyronn Lue）接掌兵符。

至於本季例行賽剩餘20場賽事是否剛好能夠讓沃恩「面試」這個工作機會，他說：「我從事的是服務性質工作，為球員們服務，我的任務是協調好球隊，讓他們發揮最大天賦，傾聽名單上球員的聲音。該來的總是會來，我準備好盡我所能了。」

籃網 巫師 Kenny Atkinson

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