NBA／波格丹諾維奇32分領銜 爵士退活塞5連勝

賽前拉出客場3連勝，爵士隊今日在波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）獨轟32分領軍下，以111：105擊敗活塞，用客場四連勝、近期五連勝為客場征戰畫下完美句點。

波格丹諾維奇此役攻下32分、5籃板、2助攻，三分球投6中3，是他本季第11場得分破30分大關。他上半場9投7中繳高命中率攻下16分，攜手米契爾（Donovan Mitchell）一度取得22分領先。

活塞隊易籃後力挽狂瀾，第3節倒數25秒到第4節前兩分鐘，布朗（Bruce Brown）、伍德（Christian Wood）連得9分扳平戰局，但爵士隊旋即回敬18：2，澆熄活塞反撲氣焰，終場前18.5秒戈貝爾（Rudy Gobert）兩罰俱中拿下保險分，勝負底定。

西區第四的爵士隊拿下此勝，加上火箭今日輸球，也將與火箭的距離拉開到1.5場勝差，米契爾攻下25分、5籃板，戈貝爾「雙十」10分、12籃板、3助攻、3抄截、2阻攻。

活塞隊羅斯（Derrick Rose）因腳踝二級扭傷，此役缺陣，伍德攻下30分寫生涯新高，另有11籃板，無奈仍吞下近21場第17敗。