快訊

案45及澳音樂家接觸者 指揮中心預計今公布採檢結果

影／彰濱工業區電鍍工廠火災 搶救中

NBA／波格丹諾維奇32分領銜 爵士退活塞5連勝

聯合報 / 記者林宋以情／即時報導
波丹諾維奇(右)進攻。 美聯社
波丹諾維奇(右)進攻。 美聯社

賽前拉出客場3連勝，爵士隊今日在波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）獨轟32分領軍下，以111：105擊敗活塞，用客場四連勝、近期五連勝為客場征戰畫下完美句點。

波格丹諾維奇此役攻下32分、5籃板、2助攻，三分球投6中3，是他本季第11場得分破30分大關。他上半場9投7中繳高命中率攻下16分，攜手米契爾（Donovan Mitchell）一度取得22分領先。

活塞隊易籃後力挽狂瀾，第3節倒數25秒到第4節前兩分鐘，布朗（Bruce Brown）、伍德（Christian Wood）連得9分扳平戰局，但爵士隊旋即回敬18：2，澆熄活塞反撲氣焰，終場前18.5秒戈貝爾（Rudy Gobert）兩罰俱中拿下保險分，勝負底定。

西區第四的爵士隊拿下此勝，加上火箭今日輸球，也將與火箭的距離拉開到1.5場勝差，米契爾攻下25分、5籃板，戈貝爾「雙十」10分、12籃板、3助攻、3抄截、2阻攻。

活塞隊羅斯（Derrick Rose）因腳踝二級扭傷，此役缺陣，伍德攻下30分寫生涯新高，另有11籃板，無奈仍吞下近21場第17敗。

活塞 爵士

延伸閱讀

米契爾、波格丹諾維奇聯手出擊 爵士奪3連勝

哈登聯手衛少飆72分 火箭挫爵士報絕殺一箭之仇

NBA／出聲力挺戈貝爾 米契爾：批評者該閉上嘴

NBA／波爾辛吉斯嚐「跨下之辱」 又被馬揚諾維奇嫌矮

相關新聞

NBA／哈登含失誤大四喜創紀錄 火箭不敵黃蜂

六連勝後吞下二連敗的火箭隊，今天作客夏洛特黃蜂隊雙MVP二缺一，哈登（James Harden）繳生涯第46次「大三元」...

NBA／需要另一種聲音 籃網隊撤換主帥亞特金森

還在競逐季後賽行列，布魯克林籃網隊總管馬克（Sean Marks），今日宣布撤換主帥亞特金森（Kenny Atkinso...

「咖哩大神」柯瑞傷癒回歸 勇士的未來大計

儘管早已人事皆非，但在台灣時間3月6日一場屬於上季冠軍賽的組合依舊博得了全世界矚目，這場比賽之所以引起許多人的關注，無非是因為已經58場未出賽紀錄的前MVP終於回歸。 柯瑞（Stephen Cu

NBA／傳出湖人開條件 交易大限前有意延攬羅斯

本季一舉刷新自己職業生涯連續單場得分超過20最長紀錄，羅斯（Derrick Rose）好表現加上活塞本季無意拚季後賽，不少強權都有意網羅這位浴火重生的昔日明星，湖人也是其中之一，外媒近日也爆出紫金軍團

NBA／柯瑞得A型流感對76人缺陣 勇士隊：非新冠肺炎

兩天前自左手掌骨折復出，勇士球星柯瑞（Stephen Curry）今日對76人一役再度缺席，但並非傷勢緣故，而是確診為A...

假象的攻勢 獨行俠的「鬼魂」進攻

開季至今聯盟30支球隊之中進攻效率最高的隊伍，並非在東區獨占鰲頭的公鹿，也不是擁有兩名MVP後衛的火箭，更非由詹姆斯（LeBron James）和戴維斯（Anthony Davis）的轟炸機組合，而是

交易卡佩拉後再次升空 從衛少看火箭的改變

自從在交易大限前休士頓將中鋒卡佩拉（Clint Capela）交易回柯文頓（Robert Covington）後，火箭在接下來的10場比賽中僅輸過3場，尤其在明星賽過後更是拉出一波5連勝，讓上半季有些

NBA／波格丹諾維奇32分領銜 爵士退活塞5連勝

賽前拉出客場3連勝，爵士隊今日在波格丹諾維奇（Bjan Bogdanovic）獨轟32分領軍下，以111：105擊敗活塞...

NBA／今日戰績表 火箭哈登大三元仍不敵黃蜂

NBA今日戰績表 火箭 99:108 黃蜂 爵士 111:105 活塞 金塊 102:104 騎士 老鷹 101:118 灰熊 76人 114:118 勇士 國王 : 拓荒者 NBA明

NBA／因應疫情升溫 聯盟：球團提防疫應變措施

美國新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發，重災區紐約州今日確診病例暴增76例，甚至稍早宣布進入緊急狀態。聯盟除了研擬閉門...

NBA／莫蘭特再度對決楊恩 灰熊連2戰大比分獵鷹

聯盟最火速竄升2位新生代控衛新星再度對決，前次莫蘭特（Ja Morant）領軍灰熊狠狠教訓對手，以39分差大勝楊恩（Trae Young）所屬的老鷹，如今灰熊再次整場一路壓著打，以118比101輕取老

NBA／穆雷未能再扮英雄挽狂瀾 金塊持續低迷不敵騎士

前場險些在夏洛特遭到狙擊，幸賴穆雷（Jamal Murray）左側底線致勝跳投才逃敗，金塊今天（8號）又在比賽最後關頭由穆雷同樣位置操刀追平一擊，可惜這次他未能再次扮演致勝英雄，讓球隊以102比104

熱門新聞

NBA／詹皇紀錄夜壓公鹿 湖人確定重返季後賽

NBA／若閉門比賽 詹姆斯：那我不打了

NBA／詹皇紀錄夜發威 庫茲瑪讚：他就是MVP

MLB／被警衛攔下 勇士傳奇球星瓊斯：我在布條上

NBA／史上第3人！ 詹姆斯達最年輕34000分

MLB／江少慶春訓首戰飆速158 老虎教頭好驚艷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。