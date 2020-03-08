NBA／因應疫情升溫 聯盟：球團提防疫應變措施

美國新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發，重災區紐約州今日確診病例暴增76例，甚至稍早宣布進入緊急狀態。聯盟除了研擬閉門打方案，今日聯盟官方也向各隊發出備忘錄，須在10日前提出防疫應變措施，因應新冠肺炎疫情。

新冠肺炎疫情蔓延全球，美國也無一倖免，截至今日上午10時，美國新冠肺炎確診已達437例，17例死亡。聯盟先前發出的備忘錄就列出十項建議，包括為了降低感染風險，避免握手，以及避免從球迷手中拿筆、球衣、球衣等進行簽名。

此外也提醒各隊做好閉門開打心理準備，屆時恐怕連媒體都無法進入，最嚴格可能僅允許必要工作人員在場。據「The Athletic」記者查拉尼亞（Shams Charania）指出，聯盟希望球團能在10日前提出防疫措施，例如安排防疫專家、球團人員進行檢測，並精簡球團和球場人員。

聯盟預計美國時間周一晚間將與球隊隊醫和訓練師舉行防疫會議，要求球隊必須有防疫專家隨時待命，並設置新冠肺炎檢疫所、提供與球員有密切接觸的球隊工作人員名單，提出精簡團隊名單，將人員移動疫情擴散風險減到最低，聯盟也指示各隊須提供乾洗手消毒液給球員和球團人員。