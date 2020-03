NBA／哈登含失誤大四喜創紀錄 火箭不敵黃蜂

六連勝後吞下二連敗的火箭隊,今天作客夏洛特黃蜂隊雙MVP二缺一,哈登(James Harden)繳生涯第46次「大三元」30分、10籃板、14助攻,但火箭隊開賽遭對手打出20:0,哈登沒能難隻手遮天,終場99:108不敵黃蜂隊,苦吞三連敗。

黃蜂隊洛齊爾(Terry Rozier)攻下全隊最佳24分,率隊中止三連敗。繳22分的黃蜂菜鳥華盛頓(P.J. Washington)表示,前兩場該贏未贏,此役全隊卯足勁雪恥,總算將勝利拿到手。

火箭隊衛斯特布魯克(Russell Westbrook)今日缺陣,球隊開賽進攻就荒腔走板,出現多達8次失誤,三分球5投盡墨,開賽將近7分鐘1分未得,被黃蜂隊打出20:0開局,首節取得30:17領先,次節一度追到3分差,但隨後遭黃蜂回敬22:11攻勢,又擴大到雙位數分差。

火箭隊主帥丹東尼(Mike DAntoni )說:「開賽0:20是我前所未見,這是很難逆轉的比分差,且每當我們有機會,總會失誤搞砸。」

哈登賽前才說球隊剩下最後21場球,必須持續表現備戰季後賽,今天他包辦火箭21次失誤中的10次,賽後坦言球隊防守欠佳,連帶讓進攻受影響,「我們出手次數並不多,雖然我們克服0:20開局,但並未維持強度,把握贏球機會。」哈登成為史上首位含失誤數據「大四喜」的球員。

“That’s history, folks. A quadruple-double for James Harden in points, rebounds, assists and turnovers.”



The Hornets announcers really flamed Harden after his 10th turnover… pic.twitter.com/Aua4F2KtRQ