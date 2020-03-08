NBA／哈登含失誤大四喜創紀錄 火箭不敵黃蜂

六連勝後吞下二連敗的火箭隊，今天作客夏洛特黃蜂隊雙MVP二缺一，哈登（James Harden）繳生涯第46次「大三元」30分、10籃板、14助攻，但火箭隊開賽遭對手打出20：0，哈登沒能難隻手遮天，終場99：108不敵黃蜂隊，苦吞三連敗。

黃蜂隊洛齊爾（Terry Rozier）攻下全隊最佳24分，率隊中止三連敗。繳22分的黃蜂菜鳥華盛頓（P.J. Washington）表示，前兩場該贏未贏，此役全隊卯足勁雪恥，總算將勝利拿到手。

火箭隊衛斯特布魯克（Russell Westbrook）今日缺陣，球隊開賽進攻就荒腔走板，出現多達8次失誤，三分球5投盡墨，開賽將近7分鐘1分未得，被黃蜂隊打出20：0開局，首節取得30：17領先，次節一度追到3分差，但隨後遭黃蜂回敬22：11攻勢，又擴大到雙位數分差。

火箭隊主帥丹東尼（Mike DAntoni ）說：「開賽0：20是我前所未見，這是很難逆轉的比分差，且每當我們有機會，總會失誤搞砸。」

哈登賽前才說球隊剩下最後21場球，必須持續表現備戰季後賽，今天他包辦火箭21次失誤中的10次，賽後坦言球隊防守欠佳，連帶讓進攻受影響，「我們出手次數並不多，雖然我們克服0：20開局，但並未維持強度，把握贏球機會。」哈登成為史上首位含失誤數據「大四喜」的球員。