NBA／柯瑞得A型流感對76人缺陣 勇士隊：非新冠肺炎

兩天前自左手掌骨折復出，勇士球星柯瑞（Stephen Curry）今日對76人一役再度缺席，但並非傷勢緣故，而是確診為A型流感，球團也強調，柯瑞並無典型新冠肺炎的症狀。

柯瑞去年10月30日對上太陽隊時骨折，至6日對暴龍隊前休兵長達4個月，6日才終於暌違58場傷癒歸隊，該役繳出23分含3記三分球、7籃板、7助攻，不過才隔兩天，今日又傳掛病號。

勇士隊聲明中提到：「柯瑞A型流感為陽性反應，稍早也排除感染源來自於球團內部。柯瑞目前也沒有新冠肺炎的症狀，只是單純流感。」

主帥柯爾（Steve Kerr）表示，昨天才在奧克蘭訓練基地和柯瑞碰面，「中午時他還好好的，是今早起床就感覺不對勁。我知道他兒子這幾天病了，所以很有可能是被兒子傳染。柯瑞也已經接受球團醫生治療，只是單純流感。」

美國新冠肺炎疫情升溫，聯盟目前也研擬因應方案，不排除閉門比賽，同時也通知各隊加強防疫，今日在舊金山大通銀行中心（Chase Center）迎戰76人隊，球場也特別提醒任何感到身體不適的球迷，應該避免參與大型活動。

柯爾對於疫情也表憂心，「這的確讓我們進場備戰、比賽時有所顧慮，但相信聯盟會有下一步指示。」