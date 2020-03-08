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NBA／需要另一種聲音 籃網隊撤換主帥亞特金森

聯合報 / 記者林宋以情／即時報導
籃網炒了教頭亞特金森，令人意外。 美聯社
籃網炒了教頭亞特金森，令人意外。 美聯社

還在競逐季後賽行列，布魯克林籃網隊總管馬克（Sean Marks），今日宣布撤換主帥亞特金森（Kenny Atkinson），丁威迪（Spencer Dinwiddie）得知消息也大感失望，並感謝亞特金森給予他機會，會永遠感激在心。

馬克表示，目前球團面臨的問題是如何讓球隊提升到另一個層級，「這也是我們辯論許久的，同時現在球隊也需要另一種聲音。」在與亞特金森溝通過後，雙方都同意分道揚鑣，由沃恩(Jacque Vaughn)接掌剩餘賽季。

亞特金森2016年接掌籃網隊兵符，上季率隊暌違三季重返季後賽，去年夏天更攬進兩大球星杜蘭特（Kevin Durant）、厄文（Kyrie Irving）共組雙巨頭，但亞特金森還沒能執教到明星陣容，甚至僅執教厄文20場比賽，就提前告別籃網隊。

籃網隊本季即便明星後衛厄文打打停停，日前更宣布肩傷動刀本季報銷，但仍培養出丁威迪、哈里斯，以及勒佛特（Caris LeVert）、艾倫（Jarrett Allen）等新秀，本季打出28勝34負居東區第七。

外界猜測，亞特金森離開原因，多少與厄文本季打打停停，打擊團隊氛圍有關，馬克則不願證實，強調休息室的事就留在休息室。勒佛特也坦言球隊近幾周氣氛低落，特別是輸掉幾場不該輸的球，「每個人都很沮喪，這並不是好現象。」

亞特金森被撤換的消息傳到火箭隊主帥丹東尼（Mike DAntoni）耳裡，也大為震撼，「他這兩年唯一做的，就是超乎預期，我不知道他還做了什麼。」丁威迪則感謝亞特金森帶隊期間的提攜，「我需要在一個能容許我犯錯、讓我成長的環境，而他給了我機會，那對我而言意義深重，我會深深感激。」

厄文 籃網 丁威迪

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