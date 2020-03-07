SBL／復出首戰好緊張 張博勝：怕拖累球隊

去年年底在比賽中不慎扭傷右膝的台銀隊長張博勝，在下半季首戰順利歸隊，他透露自己賽前十分緊張，害怕拖累球隊，好在最後關頭雙洋將米歇爾、瓊斯穩住陣腳，以100：94驚險擊敗九太科技隊。

台銀上半場握有雙位數領先，易籃後更將分差擴大至23分差，不過九太洋將賽森突然爆發，單節8投俱中獨拿22分，先幫助球隊追成9分落後，決勝節輪到于煥亞跳出，他單節轟進五顆三分球一度助隊逆轉，好在最後關頭台銀回穩，順利拿下下半季首勝。

傷癒歸隊的張博勝上半場並無建樹，他透露自己打的「太客氣」，但經過中場調整，下半場攻下11分，他表示傷勢已完全痊癒，但目前狀態約只恢復六成，「比賽的感覺還是要透過實戰來找回。」

張博勝説：「過去台銀可能是支陷入落後就無法跟人競爭的球隊，但今天我們證明本季是支能在逆境中成長的隊伍，且教練團不斷帶來正向能量，讓我們能彼此信任。」

主帥陳國維也給予球員肯定，球員沒因被逆轉而放棄、展現不好的態度，「這段時間休了很久，教練團在調度上也不那麼果斷，調度上還要趕快適應。」