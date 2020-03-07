HBL／泰山3分雨強壓東山 明尬能仁拚首冠

力拚隊史第二張決賽門票，泰山高中7日迎戰東山高中，首節就取得雙位數領先，全場飆進13記三分球，徐宏瑋攻下最佳26分，終場94：79擊敗東山，明日碰頭衛冕軍能仁，拚隊史首冠。

泰山103學年隊史首闖決賽，但不敗金身在決賽遭松山粉碎，屈居亞軍，成為泰山教練團張立杰和楊台安心中最痛。教頭廖文彬說：「其實我們賽前就有告訴球員，要幫103學年學長拚回來。」

廖文彬表示，今年調整最佳的是心態，「如果想要爭冠軍榮耀，就算沒有觀眾，也要做什麼像什麼。」相較於5年前首度叩關決賽，廖文彬坦言，今年心情輕鬆許多，並以「奇妙」形容心情。

「其實四強就已經達到目標，現在能夠闖進決賽，只能說是意外中的驚喜。」廖文彬笑說：「心情當然比上次還要開心。明天對上能仁，還是會針對對方幾名主力做防守策略。」

暌違五年再度叩關決賽，泰山開賽不敢大意，彭柏樺、張東庭、徐宏瑋裡應外合，取得12分領先，次節東山陳緯三分球連發，林信寬單節8分挹注，半場追到1分差。

泰山下半場維持外線手感，加上林信寬、陳緯在第3節四犯，泰山單節轟出26：18，將領先擴大到9分。

末節東山林信寬禁區沒討到便宜，反觀泰山彭柏樺、徐宏瑋接連在3分線取分，幫助球隊穩住領先，林信寬下半場得分直到倒數兩分鐘才開張，下半場僅拿2分，最後兩分鐘泰山以8：2攻勢守成，倒數10秒就提前慶祝勝利。